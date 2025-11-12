Зеленский требует отставки двух украинских министров из-за скандала со своим соратником

Зеленский потребовал отставки министров юстиции и энергетики Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости отставки министров юстиции и энергетики, сославшись на вопросы доверия и обвинения в коррупции. Соответствующее обращение он опубликовал в социальных сетях, поручив премьер-министру обеспечить подачу заявлений об отставке.

«Считаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на своих должностях. Это, в частности, вопрос доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он также попросил депутатов Верховной Рады поддержать отставки.

Украинский лидер сообщил о подготовке решения СНБО о санкциях по представлению Кабинета министров. Зеленский подчеркнул, что подпишет указ о применении санкций против двух фигурантов дела НАБУ относительно «Энергоатома». Президент отметил, что на фоне массовых отключений электроэнергии и российских ударов абсолютно недопустимо сохранение коррупционных схем в энергетической отрасли. По его словам, отстранение министров от должности является оперативным решением текущих проблем.

Продолжение после рекламы

Ранее в сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. Его центром стал бизнесмен Тимур Миндич, который является близким другом президента Владимира Зеленского и известен как его предполагаемый финансовый доверенный лицо. В деле фигурируют семь человек. По информации, опубликованной в украинских средствах массовой информации, подозреваемые разработали схему для получения взяток от поставщиков компании «Энергоатом».