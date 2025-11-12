Логотип РИА URA.RU
Общество

В Госдуме закрыли вопрос о повышении окладов срочникам

Комитет Госдумы отклонил инициативу повышения окладов срочников
12 ноября 2025 в 19:00
Автор инициативы Михаил Делягин предлагал поднять оклад срочников до 7500 рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Комитет по обороне Государственной думы отклонил поправки о троекратном увеличении ежемесячных окладов военнослужащих срочной службы. Об этом сообщил депутат Михаил Делягин.

«Думский комитет аргументировал свое решение „несвоевременностью [поправок] в условиях проведения специальной военной операции“», — пишет «Коммерсант». Автор инициативы внесенных поправок сам Делягин. Он предлагал повысить ежемесячный оклад срочника до 7500 рублей. 

Инициативу Михаил Делягин обосновал тем, что существующий ежемесячный оклад в размере 2492 рублей крайне низкий. По мнению депутата, сумма должна быть либо увеличена, либо привязана к конкретной доле прожиточного минимума.

