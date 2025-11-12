В Госдуме закрыли вопрос о повышении окладов срочникам
Автор инициативы Михаил Делягин предлагал поднять оклад срочников до 7500 рублей
Комитет по обороне Государственной думы отклонил поправки о троекратном увеличении ежемесячных окладов военнослужащих срочной службы. Об этом сообщил депутат Михаил Делягин.
«Думский комитет аргументировал свое решение „несвоевременностью [поправок] в условиях проведения специальной военной операции“», — пишет «Коммерсант». Автор инициативы внесенных поправок сам Делягин. Он предлагал повысить ежемесячный оклад срочника до 7500 рублей.
Инициативу Михаил Делягин обосновал тем, что существующий ежемесячный оклад в размере 2492 рублей крайне низкий. По мнению депутата, сумма должна быть либо увеличена, либо привязана к конкретной доле прожиточного минимума.
