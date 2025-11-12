Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Лидер тюменских коммунистов потребовала разобраться с зараженной рыбой, которую едят жители

Глава тюменской КПРФ требует решить проблему заражения рыбы гаффской болезнью
12 ноября 2025 в 19:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тамара Казанцеева подняла проблему гаффской болезни в Заболотье на заседании аграрного комитета

Тамара Казанцеева подняла проблему гаффской болезни в Заболотье на заседании аграрного комитета

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева настаивает на решении проблемы заражения рыбы гаффской болезнью в Тобольском районе — по ее словам, несмотря на заявления об опасности, местные жители уверены в том, что рыбу можно употреблять в пищу.

«Токсин до сих пор содержится в рыбе. Да, количество подопытных мышей со смертельным исходом уменьшилось. Но употреблять эту рыбу нельзя, пока лабораторные исследования не исключат риск», — уточнил начальник областного управления ветеринарии.

Местных карасей в феврале пробовала и сама Казанцева. Она считает, что власти должны решить вопрос: «Рекультивировать надо, убрать всю рыбу в зимний период, сжечь ее», — предложила лидер коммунистов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал