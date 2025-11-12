Лидер тюменских коммунистов потребовала разобраться с зараженной рыбой, которую едят жители
Тамара Казанцеева подняла проблему гаффской болезни в Заболотье на заседании аграрного комитета
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева настаивает на решении проблемы заражения рыбы гаффской болезнью в Тобольском районе — по ее словам, несмотря на заявления об опасности, местные жители уверены в том, что рыбу можно употреблять в пищу.
«Токсин до сих пор содержится в рыбе. Да, количество подопытных мышей со смертельным исходом уменьшилось. Но употреблять эту рыбу нельзя, пока лабораторные исследования не исключат риск», — уточнил начальник областного управления ветеринарии.
Местных карасей в феврале пробовала и сама Казанцева. Она считает, что власти должны решить вопрос: «Рекультивировать надо, убрать всю рыбу в зимний период, сжечь ее», — предложила лидер коммунистов.
