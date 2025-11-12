Лидер тюменских коммунистов потребовала разобраться с зараженной рыбой, которую едят жители

Тамара Казанцеева подняла проблему гаффской болезни в Заболотье на заседании аграрного комитета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева настаивает на решении проблемы заражения рыбы гаффской болезнью в Тобольском районе — по ее словам, несмотря на заявления об опасности, местные жители уверены в том, что рыбу можно употреблять в пищу.

«Токсин до сих пор содержится в рыбе. Да, количество подопытных мышей со смертельным исходом уменьшилось. Но употреблять эту рыбу нельзя, пока лабораторные исследования не исключат риск», — уточнил начальник областного управления ветеринарии.