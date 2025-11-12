В России анонсировали переход на связь нового поколения
По словам Инессы Галактионовой, переход на связь нового поколения потребует от игроков рынка перестройки
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Телекоммуникации станут главной цифровой платформой для граждан, бизнеса и государства, а роль искусственного интеллекта (ИИ) возрастет. Об этом в интервью изданию «Коммерсант» заявила гендиректор МТС Инесса Галактионова, описывая концепцию «Телеком 2.0». По ее словам, переход на связь нового поколения потребует от игроков рынка большой перестройки.
«Для граждан „Телеком 2.0“ даст новые услуги: персональных ИИ-помощников прямо в тарифах, потоковый перевод речи с любого языка прямо на сети, персональных ассистентов, которые включаются во время вызова, проактивную ИИ-защиту от мошенников. Однако будущая роль ИИ в телекоме намного больше. Он будет способен мониторить сеть в реальном времени, выявлять аномалии и самостоятельно исправлять их. Это позволит кратно сократить время решения пользовательских проблем и сверхбыстро управлять сетью», — рассказала Инесса Галактионова «Коммерсанту».
Гендиректор МТС отметила, что качественный скачок связи также необходим и для бизнеса. Появление автономного транспорта, заводов и ферм, развитие робототехники, продвинутых технологий умного города, а также внедрение новых решений в сфере безопасной логистики потребует значительного усиления телекоммуникационной инфраструктуры.
Кроме того, запрос на «Телеком 2.0» формирует государство через национальные проекты, например, «Экономика данных». Выполнение поставленных целей привело к тому, что на сетях уже работают отечественные базовые станции, что играет критическую роль для безопасности государства.
«Сегодня, почти в конце 2025 года, мы можем сказать: те вызовы, с которыми телеком-рынок столкнулся за последние годы, сделали отрасль крепче. Трудно найти в мире пример, где телекомы в условиях, подобных тем, которые сложились в России, смогли, с одной стороны, не отставать от глобальных трендов в части развития, а с другой — нарастить качество предоставляемых услуг, инвестировать в развитие передовых технологических решений», — подчеркнула Галактионова.
