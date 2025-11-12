Акции нефтяной компании из ХМАО резко выросли на бирже
Акции «Сургутнефтегаза» выросли в цене
Акции нефтяной компании «Сургутнефтегаз» из ХМАО выросли почти на 3%. Котировки поднимались до 21,005 рубля за штуку, сообщил портал Finam.
«В среду, 12 ноября, обыкновенные акции „Сургутнефтегаза“ росли почти на 3% в отсутствие новостей, следует из данных Московской биржи. Сильный рост акций начался в 15:50 мск, и в моменте котировки поднимались до 21,005 рубля за бумагу. К 16:26 мск „обычки“ растеряли рост и прибавили 1,62%, до 20,66 рубля за бумагу», — указано в публикации финансового сайта.
При этом привилегированные акции компании упали в цене на 0,96%, до 38,21 рубля за бумагу. «Аналитики „Финам“ позитивно оценивают перспективы обыкновенных акций „Сургутнефтегаза“. Ценные бумаги СНГ за последний год необоснованно отстали от рынка и многих компаний сектора», — сообщает портал.
Эксперты предполагают, что цена обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» поднимется до 29,2 рубля. Эксперты подчеркивают, что нефтяная компания получает высокие процентные доходы. Они помогают сгладить последствия укрепившегося рубля и падения цен на нефть.
Ранее агентство URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» выплатила акционерам почти 100 миллионов рублей дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2024 года. Решение принято на годовом собрании акционеров.
