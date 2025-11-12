Логотип РИА URA.RU
Путин объявил благодарность Гузеевой, Сябитовой и Якубовичу

12 ноября 2025 в 19:03
Путин объявил благодарность ряду российских телеведущих

Гузеева и Сябитова награждены грамотами

Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду телеведущих. В список попали Леонид Якубович, Александр Гордон, Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Валдис Пельш. Российский лидер подписал соответствующее распоряжение о награждении почетными грамотами.

Глава РФ поблагодарил телеведущих за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Документ, подписанный Путиным, опубликован на официальном сайте правовых актов.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел церемонию награждения государственными наградами и премиями Президента РФ. Всего награды были вручены 15 человек — россиянам и представителям семи иностранных государств. Среди награжденных — патриарх Кирилл, гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова и ее заместитель Павел Дорошенко.

