Путин объявил благодарность Гузеевой, Сябитовой и Якубовичу
Гузеева и Сябитова награждены грамотами
Фото: Юрий Самолыго/ТАСС
Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду телеведущих. В список попали Леонид Якубович, Александр Гордон, Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Валдис Пельш. Российский лидер подписал соответствующее распоряжение о награждении почетными грамотами.
Глава РФ поблагодарил телеведущих за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Документ, подписанный Путиным, опубликован на официальном сайте правовых актов.
Ранее российский лидер Владимир Путин провел церемонию награждения государственными наградами и премиями Президента РФ. Всего награды были вручены 15 человек — россиянам и представителям семи иностранных государств. Среди награжденных — патриарх Кирилл, гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова и ее заместитель Павел Дорошенко.
