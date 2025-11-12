Лариса Долина исполнит песню Инстасамки на федеральном канале. Фото
Народная артистка споет «За деньги да» со всех экранов страны
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Певица Лариса Долина исполнит песню тюменской исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева). Речь идет о композиции «За деньги да», которая прозвучит в новогоднем фильме ТНТ, сообщили URA.RU на федеральном телеканале.
«По сюжету, в одном из эпизодов Лариса Долина появится в неожиданном образе и исполнит песню Инстасамки „За деньги да“. Как отмечают авторы, „в лучших традициях корпоративной бухгалтерии“», — пояснили агентству на ТНТ.
Отмечается, что сцена должна стать одним из самых ироничных музыкальных моментов картины. Ранее на телеканале появилась и сама Зотеева — Инстасамка стала участницей проекта «Сокровища императора».
Фото со съемочной площадки
Фото: Фото предоставлено телеканалом ТНТ
