Происшествия

Как в боевике: в Магнитогорске вспыхнула «Газель», огонь перекинулся на соседний автомобиль. Видео

В Магнитогорске вспыхнула «Газель», огонь перекинулся на соседний автомобиль
12 ноября 2025 в 19:27
Инцидент произошел с "Газелью" в одном из дворов в Магнитогорске (архивное фото)

Инцидент произошел с «Газелью» в одном из дворов в Магнитогорске (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области водитель на «Газели» зацепил топливным баком бордюр, в результате машина мгновенно взорвала, а огонь перекинулся на соседнее авто. Об этом пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск». 

«Мужчина на „Газели“ пытался выехать на дорогу, но что-то пошло не так — подвели габариты. Он зацепил бордюр топливным баком — авто моментально взорвалось. Огонь перекинулся на соседнее здание и рядом стоящую „Ладу“ — ее уже не восстановить», — говорится в сообщении telegram-канала. 

В результате инцидента никто не пострадал. Происшествие случилось в районе дома на Автомобилистов, 20 и попало на камеры видеонаблюдения. Проводится административное расследование, сообщили в Госавтоинспекции. 

