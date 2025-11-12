Инцидент произошел с «Газелью» в одном из дворов в Магнитогорске (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области водитель на «Газели» зацепил топливным баком бордюр, в результате машина мгновенно взорвала, а огонь перекинулся на соседнее авто. Об этом пишет telegram-канал «Стальной Магнитогорск».

«Мужчина на „Газели“ пытался выехать на дорогу, но что-то пошло не так — подвели габариты. Он зацепил бордюр топливным баком — авто моментально взорвалось. Огонь перекинулся на соседнее здание и рядом стоящую „Ладу“ — ее уже не восстановить», — говорится в сообщении telegram-канала.

В результате инцидента никто не пострадал. Происшествие случилось в районе дома на Автомобилистов, 20 и попало на камеры видеонаблюдения. Проводится административное расследование, сообщили в Госавтоинспекции.