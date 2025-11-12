Путин и Токаев в унисон обратились к миру из Большого театра
Президент Владимир Путин усилил фундамент дружбы между Россией и Казахстаном
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин и его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев показали миру, что наши страны связывает нечто больше, чем экономические проекты или сиюминутные политические порывы. После насыщенной рабочей программы в Кремле 12 ноября они посетили гала-концерт в Большом театре. Как объяснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, сближение культур поможет вместе строить будущее и противостоять внешним угрозам.
Гуманитарное сотрудничество прошло красной нитью сквозь всю обширную программу государственного визита Токаева в Москву. Оно «традиционно носит насыщенный и интенсивный характер», отметил Путин еще в Кремле. В свою очередь Токаев заявил, что в республике уделяют серьезное внимание продвижению русской культуры и языка. Спустя пару часов у них появилась возможность и самим прикаснуться к переплетению культур в Большом театре, где на исторической сцене выступали казахстанские мастера искусств по случаю Дней культуры республики в России.
Концерт стал местом переплетения культур
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Путин и Токаев наблюдали за гала-концертом из царской ложи Большого театра. Когда лидеры в ней только появились, весь зал встал и встретил их громкими аплодисментами. Мероприятие прошло без их заявлений или обращений к участникам, они уже многое сказали и сделали для России и Казахстана в ходе интенсивных двухдневных переговоров, подписав по их итогам 14 соглашений.
Артисты исполнили произведения «Я люблю тебя, Россия!», «Песня о далекой Родине» и другие композиции, близкие народам двух стран. В финале советская и казахстанская эстрадная певица Роза Рымбаева и все участники концерта спели песню «Земля казахов».
Путин и Токаев намерены и дальше укреплять культурные связи
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Путин и Токаев показали, что готовы укреплять не только экономические, но и гуманитарные и культурные связи между странами, отметил политолог Антон Орлов. По его мнению, именно на этом и строятся отношения двух стран.
«Совместный поход лидеров на концерт в Большой театр — это важный и во много символический сигнал. Подобное времяпрепровождение — это не просто культурная программа, а во многом публичная демонстрация особых, дружеских отношений, как между президентами, так и нашими странами, — заявил политолог. —
Когда мы знакомимся с культурой друг друга, мы становимся ближе как народы. Такой подход создает настоящее, долговременное доверие, которое помогает нам вместе строить будущее и успешно противостоять внешним вызовам и угрозам”.
Россию и Казахстан связывает не только совместная работа в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и самая длинная граница в мире, общая история нахождения в одном государстве, значительные родственные связи между народами, напомнил собеседник URA.RU. «Общий язык, общая история и общее культурное пространство — это самый прочный фундамент для любого межгосударственного союза», — подчеркнул Орлов. По его словам, Россия стала чаще использовать в международной политике «мягкую силу», гала-концерт в Большом театре — яркое тому подтверждение.
