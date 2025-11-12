В Сургуте передали помощь девушке, потерявшей семью в пожаре
Сургутяне собрали необходимые вещи для девушки
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте передали гуманитарную помощь 17-летней девушке, которая потеряла семью при пожаре в дачном кооперативе «Прибрежный-1». Горожане собрали более десяти коробок с одеждой и предметами первой необходимости. Сбор организовало местное отделение партии «Единая Россия», передает корреспондент URA.RU.
«В первый же день, когда сургутяне узнали о трагедии, начали поступать звонки — до сих пор люди спрашивают, какая помощь нужна и что купить. Сегодня мы передаем первую часть собранных вещей: новую одежду, верхнюю одежду, постельное белье, пледы, а еще соленья, варенье и конфеты», — рассказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алена Соловьева.
Девушке также помогут перевестись в колледж и, при необходимости, предоставят маневренное жилье. Администрация города помогла восстановить документы, сгоревшие при пожаре, и оказала юридическую поддержку по вопросам наследства.
«Мы находимся в постоянном контакте с родственниками. Ситуация находится на контроле города», — уточнил начальник управления по делам ГО и ЧС Сургута Андрей Рачев.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте простились с многодетной семьей, погибшей при пожаре. В трагедии умерли восемь человек, спастись удалось лишь старшей дочери и её другу.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!