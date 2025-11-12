Отправлять машины наркоторговцев на СВО предложили в Тюменской областной думе

В тюменской областной думе обсудили передачу машин, изъятых государством, в зону СВО. Депутат Иван Вершинин считает, что в первую очередь в зону боевых действий необходимо направлять авто, изъятые у наркоторговцев и лиц, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии.

«Конфискованного у нас имущества очень много. В основном транспортные средства изымаются у лиц, совершивших повторные административные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Все транспортные средства, как правило, на ходу, с ключами. <...> Но к сожалению бюрократические процедурные нюансы не позволяют нам оперативно и в большом объеме передавать транспорт <...> Пока не будет изменена нормативно-правовая база, решить вопрос настолько, насколько хотелось бы простым участникам СВО, их командирам, к сожалению, не получится»,- объяснил депутатам глава областного управления Росимущества.