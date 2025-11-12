Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Отправлять машины наркоторговцев на СВО предложили в Тюменской областной думе

12 ноября 2025 в 20:06
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тюменские депутаты хотят упростить отправление конфискованных авто на СВО

Тюменские депутаты хотят упростить отправление конфискованных авто на СВО

Фото: Илья Московец © URA.RU

В тюменской областной думе обсудили передачу машин, изъятых государством, в зону СВО. Депутат Иван Вершинин считает, что в первую очередь в зону боевых действий необходимо направлять авто, изъятые у наркоторговцев и лиц, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии.

«Конфискованного у нас имущества очень много. В основном транспортные средства изымаются у лиц, совершивших повторные административные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Все транспортные средства, как правило, на ходу, с ключами. <...> Но к сожалению бюрократические процедурные нюансы не позволяют нам оперативно и в большом объеме передавать транспорт <...> Пока не будет изменена нормативно-правовая база, решить вопрос настолько, насколько хотелось бы простым участникам СВО, их командирам, к сожалению, не получится»,- объяснил депутатам глава областного управления Росимущества.

Парламентарии решили, что вопрос нужно проработать. Ранее URA.RU сообщало, что из Тюмени в зону СВО был отправлен гуманитарный груз.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал