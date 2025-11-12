Мэр Нижнего Тагила получил премию из рук губернатора

Нижний Тагил победил в региональном этапе премии в номинации «Муниципальные образования и моногорода» Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер наградил победителей регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ, в число которых вошел Нижний Тагил. В номинации «Муниципальные образования и моногорода» он признан лучшим. Награду мэру, Владиславу Пинаеву, выдал губернатор Денис Паслер. Об этом сообщает telegram-канал «Свердловский пул».

«Всего в этом году от нашего региона на соискание премии было подано более 400 заявок. Самую высокую оценку получили 25 проектов», — сообщил губернатор.

Победа Нижнего Тагила в номинации «Муниципальные образования и моногорода» демонстрирует успешное развитие волонтерского движения в городе. Это достижение особенно значимо на фоне активной социальной политики, которую реализует администрация муниципалитета.

Продолжение после рекламы

«Мы представили программу поддержки добровольчества, и она получила высокую оценку. Сегодня в нашем городе более 27 тысяч добровольцев, 25 волонтёрских объединений в молодёжной среде, 78 добровольческих отрядов в школах, ссузах и вузах, два Добро.Центра и Штаб помощи семьям военнослужащих #МЫВМЕСТЕ, благодарю всех волонтёров! Вместе мы сможем ещё больше,» — написал Пинаев в своем telegram-канале.