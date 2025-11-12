Сургутяне раскритиковали новый арт-объект в главном городском парке
В парке установили новый арт-объект, который вызвал разные мнения у сургутян
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Жители Сургута раскритиковали установку зеркальных столбов в парке «За Саймой». По мнению горожан, конструкция выглядит странно и быстро придет в негодность. Многие считают, что деньги стоило направить на более полезные цели.
«Кому пришла в голову идея установить зеркальные столбы? Это просто ужас. Уже через год от них ничего не останется. Фамилию в студию! И цену вопроса тоже!» — написали пользователи в telegram-канале мэра Сургута Максима Слепова.
Часть горожан назвала новый объект «архитектурным изыском» и предположила, что стеклянные элементы быстро разобьют. Другие отметили, что парк теряет природный облик, превращаясь в «фотозону без души».
В администрации города пояснили, что проект предложил житель Сургута, а для его реализации не потребовалась вырубка деревьев. «Диаметр окружности, где размещены зеркала, — около десяти метров. Автор хотел показать гармонию человека и природы: каждый, кто подходит, видит себя частью общего пейзажа. Этот объект — скорее природная фотозона», — уточнили в мэрии.
