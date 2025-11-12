Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Сургутяне раскритиковали новый арт-объект в главном городском парке

Сургутяне раскритиковали новый арт-объект в городском парке «За Саймой»
12 ноября 2025 в 19:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В парке установили новый арт-объект, который вызвал разные мнения у сургутян

В парке установили новый арт-объект, который вызвал разные мнения у сургутян

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Сургута раскритиковали установку зеркальных столбов в парке «За Саймой». По мнению горожан, конструкция выглядит странно и быстро придет в негодность. Многие считают, что деньги стоило направить на более полезные цели.

«Кому пришла в голову идея установить зеркальные столбы? Это просто ужас. Уже через год от них ничего не останется. Фамилию в студию! И цену вопроса тоже!» — написали пользователи в telegram-канале мэра Сургута Максима Слепова.

Часть горожан назвала новый объект «архитектурным изыском» и предположила, что стеклянные элементы быстро разобьют. Другие отметили, что парк теряет природный облик, превращаясь в «фотозону без души».

Продолжение после рекламы

В администрации города пояснили, что проект предложил житель Сургута, а для его реализации не потребовалась вырубка деревьев. «Диаметр окружности, где размещены зеркала, — около десяти метров. Автор хотел показать гармонию человека и природы: каждый, кто подходит, видит себя частью общего пейзажа. Этот объект — скорее природная фотозона», — уточнили в мэрии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал