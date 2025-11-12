На урановой шахте на Украине произошла авария
Судьба двух шахтеров неизвестна (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Авария произошла на Ингульской урановой шахте на Украине, которая входит в структуру ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ГП «ВостГОК»). Информацию о ЧП передает министерство энергетики.
«В подземной выработке отработанного блока шахты произошел прорыв гидроукладочной смеси, что привело к затоплению горизонта», — говорится в обращении министерства. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства
В момент происшествия в шахте находились четыре работника. Двое из них смогли выбраться на поверхность, а о судьбе остальных двух пока нет информации. В настоящее время проводятся аварийно-спасательные работы.
ГП «ВостГОК» — единственное на Украине предприятие, которое занимается добычей и переработкой урановой руды, а также крупнейший производитель серной кислоты в стране. В структуру комбината входят три шахты (две из них — Ингульская и Смолинская — действующие), а также ураноперерабатывающий комплекс.
