На урановой шахте на Украине произошла авария

Авария произошла на Ингульской урановой шахте на Украине, которая входит в структуру ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» (ГП «ВостГОК»). Информацию о ЧП передает министерство энергетики.

«В подземной выработке отработанного блока шахты произошел прорыв гидроукладочной смеси, что привело к затоплению горизонта», — говорится в обращении министерства. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства

В момент происшествия в шахте находились четыре работника. Двое из них смогли выбраться на поверхность, а о судьбе остальных двух пока нет информации. В настоящее время проводятся аварийно-спасательные работы.

