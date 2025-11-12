Логотип РИА URA.RU
Общество

Путин наградил двух пермяков

12 ноября 2025 в 19:50
Распоряжение опубликовано 12 ноября

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой завотделением больницы Архангела Михаила Илью Антонюка. Также глава государства объявил благодарность старшему референту ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Екатерине Поповой. Распоряжение появилось на сайте опубликования правовых актов.

«Распоряжение президента Российской Федерации. Объявить благодарность президента РФ Поповой Екатерине Николаевне, старшему референту отдела делопроизводства по Пермскому региону административно-хозяйственного управления ООО „ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ“», — говорится в документе.

Заведующий отделением ГБУЗ ПК «Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил» Илья Антонюк отмечен за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Ему вручат почетную грамоту президента.

