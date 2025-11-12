Найденные у солдат ВСУ супербактерии угрожают ЕС
Супербактерии с украинского фронта угрожают системам здравоохранения Европы
Боевые действия на Украине спровоцировали распространение устойчивых к антибиотикам супербактерий, которые теперь угрожают системам здравоохранения европейских стран. Об этом заявил генеральный директор AMR Action Fund Генри Скиннер в статье.
«Устойчивые к антибиотикам супербактерии досаждали раненным на фронте солдатам и мирным жителям. Сейчас, спустя почти четыре года, ситуация стремительно ухудшается», — предупредил эксперт для Innovation News Network. Он отметил, что инфекции уже убивают пациентов на Украине и создают реальную угрозу для Европы.
Согласно исследованию Сумского государственного университета, 85% инфекций у раненых украинских военных демонстрируют устойчивость к большинству антибиотиков. Наиболее опасными возбудителями стали признанная ВОЗ критической угрозой Acinetobacter baumannii и гипервирулентная панрезистентная Klebsiella pneumoniae, вызывающие летальные случаи среди пациентов. Распространение этих штаммов создает непосредственную опасность для европейских систем здравоохранения, поскольку резистентные патогены преодолевают границы вместе с перемещением людей.
ЕС разрабатывает Общее фармацевтическое законодательство со специальной системой исследований антибактериальных препаратов. Великобритания и Италия уже запустили программы стимулирования разработки новых антибиотиков. При этом, по данным ВОЗ, количество антибактериальных препаратов в разработке сократилось с 97 в 2023 году до 90 в 2025 году. Для преодоления кризиса потребуются миллиарды долларов и десятилетия исследований.
В то время как на Украине распространяются устойчивые к антибиотикам супербактерии, угрожающие Европе, Россия реализует проект «Санитарный щит», направленный на предотвращение проникновения опасных инфекций в страну. В рамках проекта ведутся совместные работы с государствами СНГ и ЕАЭС, функционируют мобильные лаборатории, ведется подготовка специалистов, а также разрабатываются меры для создания отечественных медпрепаратов, в том числе вакцины от ветрянки.
