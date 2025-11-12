Стали известны подробности ДТП на улице Труда в Челябинске, где на трамвай упала женщина
Упавшую на трамвай женщину спасти не удалось
В Челябинске на пересечении улиц Труда и Кирова 50-летняя женщина потеряла сознание и упала на проезжающий в этот момент трамвай №16. Прибывшие медики не смогли ее спасти, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, 50-летняя женщина, находясь на остановке общественного транспорта, в связи с резким ухудшением состояния здоровья потеряла равновесие и упала на проезжающий мимо трамвай маршрута №16. Водитель трамвая, увидев произошедшее, применил экстренное торможение и остановился», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Во время падения женщина ударилась об трамвай. Прибывшая бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь, однако спасти женщину не удалось. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
