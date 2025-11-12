Логотип РИА URA.RU
Стали известны подробности ДТП на улице Труда в Челябинске, где на трамвай упала женщина

В Челябинске на улице Труда женщина упала на трамвай и погибла
12 ноября 2025 в 19:53
Инцидент произошел вечером 12 ноября (архивное фото)

Упавшую на трамвай женщину спасти не удалось

Фото: Фото предоставлено читателем © URA.RU

В Челябинске на пересечении улиц Труда и Кирова 50-летняя женщина потеряла сознание и упала на проезжающий в этот момент трамвай №16. Прибывшие медики не смогли ее спасти, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«По предварительным данным, 50-летняя женщина, находясь на остановке общественного транспорта, в связи с резким ухудшением состояния здоровья потеряла равновесие и упала на проезжающий мимо трамвай маршрута №16. Водитель трамвая, увидев произошедшее, применил экстренное торможение и остановился», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Во время падения женщина ударилась об трамвай. Прибывшая бригада скорой помощи оказала ей медицинскую помощь, однако спасти женщину не удалось. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

