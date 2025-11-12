Стали известны подробности ДТП на улице Труда в Челябинске, где на трамвай упала женщина

Упавшую на трамвай женщину спасти не удалось Фото: Фото предоставлено читателем © URA.RU

В Челябинске на пересечении улиц Труда и Кирова 50-летняя женщина потеряла сознание и упала на проезжающий в этот момент трамвай №16. Прибывшие медики не смогли ее спасти, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, 50-летняя женщина, находясь на остановке общественного транспорта, в связи с резким ухудшением состояния здоровья потеряла равновесие и упала на проезжающий мимо трамвай маршрута №16. Водитель трамвая, увидев произошедшее, применил экстренное торможение и остановился», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.