Вдова расстрелянного в Сургуте бизнесмена заявила, что опасается за свою жизнь

Предполагаемый убийца бизнесмена из Сургута намерен отправиться на СВО
12 ноября 2025 в 19:52
Фото: Илья Московец © URA.RU

Вдова убитого в Сургуте (ХМАО) предпринимателя заявила, что опасается за свою жизнь, поскольку предполагаемый исполнитель расправы намерен отправиться на СВО. Об этом она рассказала URA.RU.

«Суд подтвердил ходатайство. Я бы хотела предать это огласке. У меня ребенок держал его [отца] за руку во время покушения. Как убийца может ходить с нами в одном городе? Я теперь переживаю за себя и за своих детей», — поделилась вдова погибшего.

Информацию о намерении обвиняемого отправиться в зону боевых действий агентству подтвердил источник в силовых структурах. По его словам, речь идет о человеке с криминальным прошлым.

«Он в свое время был осужден за разбой и получил восемь лет. Когда началась СВО, вступил в ЧВК „Вагнер“, воевал полгода, затем вернулся и в 2023 году совершил ряд преступлений, включая заказное убийство. Фигуранту грозил серьезный срок, но теперь он может избежать ответственности» — рассказал собеседник агентства. URA.RU запросило комментарий в суде ХМАО. Ответ на момент публикации материала не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в суде ХМАО рассматривается дело о заказном убийстве сургутского бизнесмена. Осенью 2023 года предполагаемый заказчик под видом дворника и с медицинской маской на лице прибыл к дому потерпевшего и расстрелял мужчину на глазах у жены и дочери.

