Общество

ЖКХ и Городская среда

Домовые чаты многоквартирных домов переводят в Max

Домовые чаты в Max появятся во всех многоквартирных домах России
12 ноября 2025 в 20:02
Минстрой обязал создать чаты для всех многоквартирных домов в Max

Минстрой обязал создать чаты для всех многоквартирных домов в Max

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Для всех многоквартирных домов России до конца 2025 года должны быть созданы официальные чаты в мессенджере Max. Такое заявление сделал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства при Совфеде. Соответствующее поручение было дано президентом и правительством РФ.

«Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), и официально закрепить статус официального домового чата», — сообщил Файзуллин, передает РИА Новости.

Нововведение затронет около миллиона многоквартирных домов по всей России. Перевод коммуникации в официальные чаты должен стандартизировать взаимодействие между жильцами, управляющими компаниями и органами власти.

Минстрой рассматривает внедрение мессенджера Max как важный шаг в цифровизации жилищно-коммунального хозяйства. Ожидается, что это повысит эффективность решения бытовых вопросов и прозрачность работы УК.

Мессенджер Max, в котором планируется создание официальных домовых чатов, активно развивается как цифровая платформа: ранее была реализована интеграция с сервисом «Госключ», а также открыта «Платформа для партнеров», позволяющая компаниям интегрировать свои сервисы в приложение. На начало октября 2025 года количество зарегистрированных пользователей Max превысило 40 миллионов человек.

