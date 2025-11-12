В Тюмени в выходные пройдет дегустация улиток Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени в эти выходные 15 и 16 ноября пройдет гастротур на улиточную ферму с дегустацией виноградных улиток, спектакль «Наш городок», который завоевал Пулитцеровскую премию и концерт музыкальной группы из Казани — «Мураками». Подробнее, где и как можно провести с пользой свое свободное время — читайте в афише URA.RU.

Концерты

16 ноября в 19:00 в ресторане «Максимилианс» состоится концерт музыкальной группы из Казани — «Мураками». Коллектив исполнит композиции в жанрах альтернативный рок и поп-рок. Широкую известность группа получила благодаря хитам «0 км» и «Бред».

16 ноября в 20:00 в драмтеатре пройдет концерт «Будущее российского джаза». Квартет Дмитрия Сабурова при участии Макара Кашицына исполнят авторские композиции, а также джазовые стандарты от великих композиторов жанра.

16 ноября в 14:00 в «Арт-кафе» драматического театра выступит группа «ELS». Это сибирское трио из Новокузнецка, чья авторская музыка объединяет несколько жанров: джаз, классика и электронная музыка.

Экскурсии

16 ноября в 17:00 на парковка отеля «Восток» ждут желающих посетить «Гастротур на улиточную ферму». Программа включает в себя наблюдение за улитками и возможность их покормить. Гостям мероприятия расскажут об особенностях выращивания средиземноморской и виноградной улитки, их ценных свойствах, а также предложат попробовать улитку «по Бургундски» с французским багетом. В ходе тура предусмотрена дегустация молодого авторского вина и глинтвейна. Детям предложат виноградный сок.

15 ноября 11:00 на улице Мусы Джалиля пройдет экскурсия «Тюменский ротанг». Программа мероприятия включает посещение цеха по производству ротанга, осмотр студии, где представлена коллекция мебели и интерьерных элементов, ознакомительный мастер-класс и розыгрыш подарка.

Театр

15 ноября в 18:00 в драмтеатре покажут постановку «Наш городок». В основе спектакля — удостоенная Пулитцеровской премии драма американского прозаика и драматурга Торнтона Уайлдера, написанная в 1938 году. Сюжет разворачивается в одном из провинциальных городов Америки, охватывая период с 1901 по 1913 год.

16 ноября в 18:00 в драмтеатре пройдет спектакль «Семейка Аддамс». Постановка переносит зрителей в мир культовой Семейки Аддамс, придуманной Чарльзом Аддамсом и впервые опубликованной в The New Yorker в 1938 году. Сюжетная линия разворачивается вокруг неожиданного романа Уэнсдей, дочери Аддамсов, с «нормальным» парнем Лукасом Байнеке. Чтобы познакомить свои абсолютно разные семьи, влюбленные решают организовать максимально «обычный» ужин.

16 ноября в 10:30 и 12:00 в малом зале театра кукол состоится спектакль для детей — «Ромка, Фомка и Артос». В основе постановки лежит сказка тюменского писателя Константина Лагунова о дружбе трех собак — Ромки, Фомки и Артоса, чья история разворачивается в Тюмени. Сюжет начинается с того, что хозяин Ромки собирается на Север, и Ромка принимает решение отправиться за ним. Фомка и Артос, не желая оставлять друга в трудном пути, присоединяются к его путешествию.

Шоу

15 ноября в 20:00 в торговом центре «Фаворит» пройдет стендап-шоу известных комиков Владоса Алешина — участника Stand-Up на ТНТ и Мурата Эркенова — резидента московского стендап клуба «Стендап Патрики».

