Тюменец накопил штрафов на десятки тысяч рублей

В Тюмени задержали водителя, на которого выписано 42 штрафа
12 ноября 2025 в 20:04
Автомобиль рецидивиста изъяли приставы

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени задержали рецидивиста, на которого выписано 42 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Ни один штраф не оплачен, сообщает в telegram-канале региональное управление Госавтоинспекции.

«На собственнике машины 42 неоплаченных штрафа на сумму более 35 тысяч рублей. На месте расплатиться водитель „Тойоты“ не смог», — говорится в сообщении.

В итоге автомобиль арестовали судебные приставы. Ранее сообщалось, что в Тюмени начались массовые нарушения правил перевозки детей.

