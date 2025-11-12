Тюменец накопил штрафов на десятки тысяч рублей
Автомобиль рецидивиста изъяли приставы
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Тюмени задержали рецидивиста, на которого выписано 42 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Ни один штраф не оплачен, сообщает в telegram-канале региональное управление Госавтоинспекции.
«На собственнике машины 42 неоплаченных штрафа на сумму более 35 тысяч рублей. На месте расплатиться водитель „Тойоты“ не смог», — говорится в сообщении.
В итоге автомобиль арестовали судебные приставы. Ранее сообщалось, что в Тюмени начались массовые нарушения правил перевозки детей.
