Мэр из ХМАО отложил поиски нового заместителя

12 ноября 2025 в 20:06
Мэр Мегиона Алексей Петриченко отложил поиск заместителя до принятия бюджета

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Мегиона Алексей Петриченко заявил, что займется поиском нового заместителя после утверждения городского бюджета. Сейчас администрация сосредоточена на формировании финансового документа, который планируется принять в первой половине декабря. Об этом он рассказал URA.RU.

«Сейчас формируем бюджет и поэтому не подошли еще к поиску человека. Бюджет будем принимать в первой половине декабря, после этого начнем согласовывать кандидатов», — пояснил Петриченко.

По его словам, кандидатуры на вакантный пост будут рассматриваться после завершения бюджетного процесса. Должность заместителя мэра по экономике и финансам освободилась после перехода Виктории Заднепровской на пост председателя городской думы.

Ранее URA.RU сообщало, что Заднепровская победила на выборах в сентябре и стала депутатом гордумы. На первом заседании она была избрана спикером.

