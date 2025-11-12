Мэр из ХМАО отложил поиски нового заместителя

Мэр Мегиона Алексей Петриченко отложил поиск заместителя до принятия бюджета Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Мегиона Алексей Петриченко заявил, что займется поиском нового заместителя после утверждения городского бюджета. Сейчас администрация сосредоточена на формировании финансового документа, который планируется принять в первой половине декабря. Об этом он рассказал URA.RU.

«Сейчас формируем бюджет и поэтому не подошли еще к поиску человека. Бюджет будем принимать в первой половине декабря, после этого начнем согласовывать кандидатов», — пояснил Петриченко.

По его словам, кандидатуры на вакантный пост будут рассматриваться после завершения бюджетного процесса. Должность заместителя мэра по экономике и финансам освободилась после перехода Виктории Заднепровской на пост председателя городской думы.

Продолжение после рекламы