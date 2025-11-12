Прокуратура проверит, чем кормили в Сысерти отравившихся кадетов

Несколько ребят из кадетского корпуса с признаками отравления обратились к врачам (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сысерти прокуратура организовала проверку после того, как несколько учащихся кадетского корпуса почувствовали себя плохо. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их представители проверят, какие продукты были закуплены в учебное учреждение и как был организован процесс питания.

«По предварительным данным за медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе рвоту и недомогание, обратилось несколько учащихся. Точное количество заболевших будет установлено в ходе надзорных мероприятий», — отметили в прокуратуре