Прокуратура проверит, чем кормили в Сысерти отравившихся кадетов
Несколько ребят из кадетского корпуса с признаками отравления обратились к врачам (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Сысерти прокуратура организовала проверку после того, как несколько учащихся кадетского корпуса почувствовали себя плохо. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их представители проверят, какие продукты были закуплены в учебное учреждение и как был организован процесс питания.
«По предварительным данным за медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе рвоту и недомогание, обратилось несколько учащихся. Точное количество заболевших будет установлено в ходе надзорных мероприятий», — отметили в прокуратуре
Как уже сообщалось, всех десятиклассников после ЧП срочно вывели на дистант. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
