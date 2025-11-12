Путин предложил тост за дружбу и процветание России и Казахстана
На приеме в рамках визита казахстанского лидера российский президент поднял бокал за укрепление партнерства между двумя странами
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Владимир Путин предложил тост за укрепление союзничества между Россией и Казахстаном. Это произошло во время торжественного приема в рамках визита Касым-Жомарта Токаева.
«Позвольте предложить тост за дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Республики Казахстан», — заявил российский лидер, сообщает РИА Новости. В своем тосте Путин подчеркнул важность развития двусторонних отношений между странами.
Визит Токаева включал переговоры в Кремле и встречи с руководством Совета Федерации. Ранее стороны обсудили ключевые вопросы стратегического партнерства и международной повестки. На предыдущих встречах Владимир Путин уже отмечал надежность союзнических связей и значительные объемы торгового оборота между Россией и Казахстаном, которые в текущем году достигли 20 миллиардов долларов. Переговоры направлены на укрепление двусторонних отношений и координацию позиций по ключевым вопросам.
