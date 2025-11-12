Путин предложил тост за дружбу и процветание России и Казахстана

На приеме в рамках визита казахстанского лидера российский президент поднял бокал за укрепление партнерства между двумя странами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Владимир Путин предложил тост за укрепление союзничества между Россией и Казахстаном. Это произошло во время торжественного приема в рамках визита Касым-Жомарта Токаева.

«Позвольте предложить тост за дальнейшее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Республики Казахстан», — заявил российский лидер, сообщает РИА Новости. В своем тосте Путин подчеркнул важность развития двусторонних отношений между странами.