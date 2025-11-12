Миллиарды на мегапроекты и льготы для нефтяников: как прошли дни ХМАО в Совфеде

В Совете Федерации завершились региональные Дни Югры Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Совете Федерации завершились Дни Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Пока с 10 по 12 ноября в фойе работала выставка достижений региона, а в перерывах политики сражались на спортивных турнирах, на заседаниях комитетов проходили жаркие обсуждения мегапроектов, которые повлияют не только на будущее региона, но и всей страны. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

«Дни Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Совете Федерации дали нам возможность широко, предметно и детально обсудить те вопросы, которые сегодня связаны с развитием нашего региона. Это связано с реализацией социальных программ, со строительством новых объектов социальной инфраструктуры, объектов дорожной, транспортной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального комплекса. Это те проекты, которые непосредственно будут способствовать и созданию условий по повышению качества жизни югорчан, и те проекты, которые позитивно отразятся в рамках транспортно-логистической связанности регионов, входящих в Уральский федеральный округ, и в целом на Российской Федерации», — отметил глава региона Руслан Кухарук, подводя итоги региональных дней.

Новые подходы к промышленной и налоговой политике

Расширение НДД и льготы для нефтяников

Вопрос о расширении четвертой группы очереди группы применения налога на дополнительный доход (НДД) поднимался неоднократно. На заседании комитета по бюджету первый замгубернатора ХМАО Алексей Забозлаев попросил поддержать расширение этой группы еще на 56 месторождений только на территории региона (сейчас их 75), чтобы увеличить нефтедобычу за счет трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ). Новые льготы и инновации только за счет ХМАО помогут привлечь в бюджет Российской Федерации дополнительные 4,4 триллиона рублей.

Продолжение после рекламы

Изменение правил северного рыболовства

Власти ХМАО предложили изменить федеральное законодательство о рыболовстве с учетом особенностей северных территорий. Инициативы представила заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова на заседании комитета Совета Федерации по АПК. Регион предложил корректировку федеральных норм с учетом короткого сезона промысла, сложной логистики и высоких издержек. Предложения включают упрощение распределения рыбопромысловых участков и расширение мер поддержки для малых предприятий в арктических районах. Это поможет сохранить традиционные промыслы коренных народов и снизить административную нагрузку на бизнес.

Транспортный каркас страны

Дорога из Арктики на Урал

Власти ХМАО представили в ХМАО концепцию нового транспортного коридора, который соединит Екатеринбург с Надымом через Урай, Советский и Нягань. Проект решит проблему круглогодичного сообщения для 106 населенных пунктов Югры, включая арктические районы. Южная часть пройдет через Тавду, северная — через поселок Сосновка. Ключевым объектом станет мост через Обь в районе поселка Андра Октябрьского района. Реализация сократит путь между Ямалом и Свердловской областью на 500-600 км.

Реконструкция аэропортов вместо капремонта

На заседании комитета по экономике замгубернатора Азат Ислаев презентовал обновление воздушных гаваней Ханты-Мансийска и Нижневартовска. В окружной столице планируется заменить взлетно-посадочную полосу, чтобы аэропорт мог принимать новые типы воздушных судов: МС-21 и Ту-214. При этом, уже есть проект капремонта взлетно-посадочной полосы. Общая сумма составляет 3,2 миллиарда рублей, из которых 1 миллиард рублей предусмотрен за счет федеральных субсидий. Но округ попросил сенаторов поддержать изменение типа работ, и вместо капремонта провести реконструкцию. Общая стоимость работ вырастет до 8,4 миллиардов рублей. Федеральная часть расходов — порядка 2,9 миллиардов.

На реконструкцию аэропорта Нижневартовска планируется потратить 12,6 миллиардов рублей. Реконструкцию аэродромной инфраструктуры аэропортов планируются провести по национальному проекту «Эффективная транспортная система». Аэропорт и прилегающая территория будут модернизированы по новым стандартам. В планах обновить покрытие, построить новые системы водоотвода, очистительные сооружения и светосигнальное оборудование. Ремонт аэропорта планируется провести в 2026 году.

Расширение федеральной трассы

Власти ХМАО подняли проблемный вопрос о расширении дороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» на заседании комитета по экономической политике. Губернатор Руслан Кухарук отметил, что качество внутрирегиональных дорог почти достигло 90%. Однако самой проблемной транспортной артерией региона остается так называемая «трасса смерти» Р-404, где из-за перегруженности двухполосного участка регулярно происходят ДТП с летальным исходом, а ее нормативное состояние на территории округа выше 66,3%. Замглавы Росавтодора Игорь Костюченко заметил, что в курсе проблемы, но сослался на то, Югра получила 5,5 миллиардов рублей на ввод в эксплуатацию моста «Звезда Оби». При этом, мост сдавался с опережением и большую часть времени строился за счет средств регионального бюджета.

Продолжение после рекламы

Проблемный сургутский вокзал взяли на контроль

Совет Федерации подключился к решению проблемы срыва сроков строительства вокзала в крупнейшем городе региона. Окружные власти резервируют бюджетные средства на новый транспортный хаб, однако все упирается в проблемы с РЖД. Этот вопрос обсудят отдельно в рамках транспортной недели, которая пройдет в Совете Федерации.

Социально ориентированный регион

Отпуск по уходу за ребенком предложили включить в северный стаж

Власти ХМАО выступили с инициативой вернуть в законодательство норму, которая позволит учитывать отпуск по уходу за ребенком в трудовом стаже для досрочного выхода на пенсию жителям Крайнего Севера. Идею уже поддержали двадцать регионов страны. Проблематику на заседании комитета Совфеда по соцполитике подняда вице-спикер думы ХМАО Наталья Западнова. По ее мнению, это станет дополнительной мерой поддержки и стимулом для повышения рождаемости. Аналогичное обращение направлялось в Минтруд России ещё в ноябре 2024 года. Замминистра труда Андрей Пудов отметил, что ведомство продолжит рассмотрение предложения, хотя реализация законопроекта будет непростой.

Югра вырывается в лидеры по демографии

Власти региона заслужили похвалу спикера Совфеда Валентины Матвиенко за показатели рождаемости, превышающие смертность в 1,77 раза. «Коэффициент рождаемости 1,61 — это выше, чем средний по России, регион стабильно входит в десятку лучших по демографии. За это, Руслан Николаевич, вам и команде отдельные слова благодарности», — заметила спикер верхней палаты парламента.

Строительство и ремонт социально-культурных объектов

На заседании комитета по науке, образованию и культуре выступила с докладом замгубернатора Елена Майер. Власти ХМАО попросили поддержать ремонт четырех школ и детсада в Нижневартовске, Урае, Радужном, Солнечном (Сургутский район) и Югорске, износ которых составляет до 52%. Обсудили строительство Няганского ТЮЗа, который принес региону премию «Золотая маска» и дома культуры в Арктической зоне за 307,1 млн рублей — поселке Березово. Также заявлено строительство кластера на базе Советского политехнического колледжа — федеральной пилотной площадкой по подготовке кадров в сфере креативных индустрий. По ряду объектов обсуждения продолжатся — например, число образовательных учреждений может быть увеличено, но округ из-за того, что деньги на ближайшее время уже распределены, сможет подать заявку только летом 2026 года.

Пилотная площадка для адаптивного спорта

Замгубернатора ХМАО Эдуард Исаков предложил масштабировать 20-летний опыт Югры как региона, продвигающего адаптивный спорт и инклюзию, на федеральный уровень. Он отменил, что параспортсмену не могут посещать обычную спортшколу или центр, а таких людей все больше с момента начала СВО. Кроме того, Югра поделилась своей практикой в сфере поддержки семьям с детьми и пожилым людям. В округе развивают систему сопровождаемого проживания, службу «социального помощника» и расширяет доступность реабилитации. Всего на сегодняшний день в Югре 94 меры соцподдержки.

Продолжение после рекламы

Новая команда региона зарекомендовала себя на федеральном уровне