«Сосед от Бога»: как прошли переговоры Токаева с Путиным, которого глава Казахстана назвал мировым лидером

Путин и Токаев провели переговоры

Президент России Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию, которая выводит отношения между двумя странами на новый уровень — к всеобъемлющему стратегическому партнерству и союзничеству. Документ подписали во время переговоров в Кремле. Для этого Токаев лично приехал в Москву.

Токаев прибыл в российскую столицу 11 ноября, а на следующий день встретился с Путиным. Подписанный документ открывает дополнительные перспективы для развития двустороннего сотрудничества в разнообразных областях. Также Токаев в целом тепло высказался о президенте РФ, назвав его мировым лидером, а Россию — соседом от Бога. О чем говорили два лидера — в материале URA.RU.

Путин — лидер мирового масштаба

Во время встречи в Кремле Токаев заявил, что в Казахстане высоко ценят и уважают Владимира Путина, рассматривая его как лидера мирового масштаба. По словам Токаева, не только в Казахстане, но и во всем мире российского президента воспринимают как символ защиты России и русского народа. Токаев подчеркнул, что Россия — «Богом данный сосед» для Казахстана. Само мероприятие транслировалось на официальном сайте Кремля.

Встреча с Путиным важнее общения с Трампом

Токаев обозначил встречу с Путиным важнее общения с Трампом

Глава Казахстана также подчеркнул, что одним из важнейших событий для Астаны в текущем году стал его визит в Россию. Токаев отметил, что к нему велась тщательная подготовка, обусловленная беспрецедентным масштабом двустороннего сотрудничества.

Президент Казахстана также выразил признательность за радушный прием и высоко оценил уровень организации мероприятия. Он обратил внимание на всеобъемлющий характер сотрудничества между двумя странами, отметив, что не существует сферы, в которой бы отсутствовало взаимодействие между Казахстаном и Россией. В этом году Токаев также провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, однако встречу с Путиным он обозначил как более важную.

Переговоры были продуктивными

После проведения переговоров Путин выступил с обращением к россиянам. В ходе пресс-подхода глава государства отметил продуктивный характер состоявшихся переговоров и сообщил, что по результатам встреч будет оформлен и подписан ряд документов.

Влияние ИИ на рынок труда двух стран

Путин отметил, что переговоры с Токаевым прошли продуктивно

Помимо этого, Токаев и Путин обсудили влияние технологических инноваций на рынок труда. По итогам встречи глава Казахстана отметил, что использование искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизация оказывают значительное воздействие на рынок труда в России и Казахстане.

Токаев добавил, что в условиях развития цивилизации работникам необходимо осваивать управление интеллектуальными системами и цифровыми платформами. Президент Казахстана указал на то, что успешное технологическое обновление и промышленное развитие двух стран будут определяться уровнем квалификации специалистов и их умением применять современные знания и навыки.

В отношениях Москвы и Астаны проблем нет

Также глава Казахстана подчеркнул, что в отношениях между Астаной и Москвой не существует проблем. «Казахстан констатирует отсутствие проблем в отношениях с Россией», — заявил Токаев во время переговоров с российским коллегой.

Казахская мудрость от Путина

Российский лидер отметил, что Москва очень ценит добрые и дружественные отношения с Астаной, добавив казахскую мудрость. «Сила орла — в крыльях, а человека — в друзьях», — сказал Путин.

Строительство российской АЭС в Казахстане

Москва и Астана близки к подписанию соглашений о строительстве АЭС

Помимо прочего, Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что стороны практически готовы подписать соглашение о строительстве атомной электростанции на территории Казахстана при участии Росатома. Реализация проекта позволит сформировать в стране новые компетенции в соответствующей сфере.









Сотрудничество в сфере высшего образования

Также в ходе обсуждения президент Казахстана подчеркнул важность углубления сотрудничества в области высшего образования. Он отметил необходимость создания благоприятных условий для молодежи двух государств и передачи ей знаний и опыта. По словам Токаева, хотя нынешнее поколение молодых людей не застало времен единого государства, сейчас важно обеспечить передачу «эстафеты знаний друг о друге» и осознания значимости взаимодействия между странами.

В Казахстан привезут амурских тигров

Токаев пригласил Путина в Казахстан подписать новые поколения документов

Помимо того, Россия и Казахстан подписали соглашение о завозе амурских тигров из РФ в Республику. Амурский тигр относится к числу наиболее редких подвидов и его сохранение представляет значительную важность на международном уровне. Реализация соглашения о завозе этих животных в Казахстан позволит расширить ареал их обитания и создать условия для роста численности популяции.

Приглашение и тост за дружбу

В ходе встречи Токаев также пригласил президента России в республику в следующем году. Глава Казахстана отметил, что визит должен носить содержательный характер, а не быть лишь формальностью, и предложил обсудить в рамках встречи подписание документов нового поколения в контексте двусторонних отношений.