Песков раскрыл, каких лидеров Путин приглашает в свою квартиру

Песков: Путин приглашает домой тех лидеров, с которыми у него хорошие отношения
12 ноября 2025 в 20:21
По словам Пескова, личные встречи глав государств в неформальной обстановке способствуют эффективному развитию межгосударственного сотрудничества

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил приглашение казахстанского лидера в кремлевскую квартиру Владимира Путина. Такой формат встречи предназначен для глав государств с особыми отношениями с российским лидером.

«Он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, и личные, и давние, и дружеские. Конечно, в данном случае, если говорить об отношениях Путина и Токаева, такие они и есть, эти отношения», — заявил Песков журналистам. 

По словам пресс-секретаря, неформальные встречи способствуют более эффективному развитию межгосударственного сотрудничества. Песков особо подчеркнул давний и конструктивный характер отношений между лидерами двух стран.

Приглашение в личную квартиру российского лидера является особой формой дипломатического взаимодействия. Такие доверительные встречи укрепляют межгосударственный диалог на высшем уровне.

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию был запланирован заранее: 12 ноября в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран обсудили организацию поездки и обменялись мнениями по ряду международных тем. В ходе нынешнего визита Токаев уже провел двухчасовую приватную встречу с Владимиром Путиным, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международная обстановка.

