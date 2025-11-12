Песков раскрыл, каких лидеров Путин приглашает в свою квартиру

По словам Пескова, личные встречи глав государств в неформальной обстановке способствуют эффективному развитию межгосударственного сотрудничества Фото: Роман Наумов © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил приглашение казахстанского лидера в кремлевскую квартиру Владимира Путина. Такой формат встречи предназначен для глав государств с особыми отношениями с российским лидером.

«Он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, и личные, и давние, и дружеские. Конечно, в данном случае, если говорить об отношениях Путина и Токаева, такие они и есть, эти отношения», — заявил Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря, неформальные встречи способствуют более эффективному развитию межгосударственного сотрудничества. Песков особо подчеркнул давний и конструктивный характер отношений между лидерами двух стран.

Приглашение в личную квартиру российского лидера является особой формой дипломатического взаимодействия. Такие доверительные встречи укрепляют межгосударственный диалог на высшем уровне.