Песков раскрыл, каких лидеров Путин приглашает в свою квартиру
По словам Пескова, личные встречи глав государств в неформальной обстановке способствуют эффективному развитию межгосударственного сотрудничества
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил приглашение казахстанского лидера в кремлевскую квартиру Владимира Путина. Такой формат встречи предназначен для глав государств с особыми отношениями с российским лидером.
«Он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, и личные, и давние, и дружеские. Конечно, в данном случае, если говорить об отношениях Путина и Токаева, такие они и есть, эти отношения», — заявил Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря, неформальные встречи способствуют более эффективному развитию межгосударственного сотрудничества. Песков особо подчеркнул давний и конструктивный характер отношений между лидерами двух стран.
Приглашение в личную квартиру российского лидера является особой формой дипломатического взаимодействия. Такие доверительные встречи укрепляют межгосударственный диалог на высшем уровне.
Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию был запланирован заранее: 12 ноября в ходе телефонных переговоров лидеры двух стран обсудили организацию поездки и обменялись мнениями по ряду международных тем. В ходе нынешнего визита Токаев уже провел двухчасовую приватную встречу с Владимиром Путиным, на которой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и международная обстановка.
