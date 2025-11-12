Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Песков отреагировал на коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского

Песков о скандале с Миндичем: коррупция на Украине жрет киевский режим изнутри
12 ноября 2025 в 20:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Коррупция жрет Украину, сказал Песков

Коррупция жрет Украину, сказал Песков

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Коррупция на Украине «жрет изнутри киевский режим». Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил скандал с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Слова Пескова передает URA.RU.

«У киевского режима много грехов. Коррупция — один из них. И коррупция — это то явление, которое буквально жрет изнутри киевский режим», — цитирует журналист агентства слова Пескова. Представитель Кремля обратил внимание, что на Украине «воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и от американцев»

На днях Миндич угодил в коррупционный скандал. В сети появились фотографии интерьера его роскошной квартиры в Киеве. Среди опубликованных изображений были снимки ванной, где находился золотой унитаз. Сам Миндич сбежал из страны. Он имеет тесные связи с политиками и бизнесменами из окружения Зеленского.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал