Песков отреагировал на коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского
Коррупция жрет Украину, сказал Песков
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Коррупция на Украине «жрет изнутри киевский режим». Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил скандал с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Слова Пескова передает URA.RU.
«У киевского режима много грехов. Коррупция — один из них. И коррупция — это то явление, которое буквально жрет изнутри киевский режим», — цитирует журналист агентства слова Пескова. Представитель Кремля обратил внимание, что на Украине «воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и от американцев»
На днях Миндич угодил в коррупционный скандал. В сети появились фотографии интерьера его роскошной квартиры в Киеве. Среди опубликованных изображений были снимки ванной, где находился золотой унитаз. Сам Миндич сбежал из страны. Он имеет тесные связи с политиками и бизнесменами из окружения Зеленского.
