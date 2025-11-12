Песков отреагировал на коррупционный скандал с «кошельком» Зеленского

Коррупция жрет Украину, сказал Песков Фото: Роман Наумов © URA.RU

Коррупция на Украине «жрет изнутри киевский режим». Так представитель Кремля Дмитрий Песков оценил скандал с бизнесменом и соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Слова Пескова передает URA.RU.

«У киевского режима много грехов. Коррупция — один из них. И коррупция — это то явление, которое буквально жрет изнутри киевский режим», — цитирует журналист агентства слова Пескова. Представитель Кремля обратил внимание, что на Украине «воруют большую часть тех денег, которые они получают от европейцев и от американцев»