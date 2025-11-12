Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Пермском крае оценили уровень радиации

Роспотребнадзор: в Пермском крае благоприятный радиационный фон
12 ноября 2025 в 20:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Радиационный фон в октябре составил от 0,1 до 0,14 микрозиверт в час

Радиационный фон в октябре составил от 0,1 до 0,14 микрозиверт в час

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Радиационный фон в Пермском крае оценивается как благоприятный. В октябре 2025 года мощность дозы гамма-излучения на открытой местности не превысила норматив, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

«Мощность дозы гамма-излучения составила от 0,1 до 0,14 микрозиверт в час, тогда как гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения составляет 0,3 микрозиверт в час. Природные и техногенные радиационные аномалии не зафиксированы», — уточнили в ведомстве.

Контроль за уровнем радиации осуществлялся в рамках социально-гигиенического мониторинга. Измерения проводились ежемесячно в семи точках контроля, которые расположены в Перми, Березниках, Соликамске, Кудымкаре, Чусовом, Губахе и Чернушке.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал