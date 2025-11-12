В Пермском крае оценили уровень радиации

Радиационный фон в октябре составил от 0,1 до 0,14 микрозиверт в час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Радиационный фон в Пермском крае оценивается как благоприятный. В октябре 2025 года мощность дозы гамма-излучения на открытой местности не превысила норматив, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

«Мощность дозы гамма-излучения составила от 0,1 до 0,14 микрозиверт в час, тогда как гигиенический норматив для территорий жилого и общественного назначения составляет 0,3 микрозиверт в час. Природные и техногенные радиационные аномалии не зафиксированы», — уточнили в ведомстве.