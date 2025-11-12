Министр энергетики уволилась на фоне скандала с «кошельком» Зеленского
Экс-министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что все обвинения в коррупции не имеют оснований
Фото: MAX SLOVENCIK / EPA / ТАСС
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук, подавшая в отставку на фоне коррупционного скандала, заявила об отсутствии нарушений в своей профессиональной деятельности. Соответствующее заявление она выставила в своих социальных сетях.
«Таких фактов не может существовать в принципе. Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений — любые спекуляции на эту тему неуместны», — заявила экс-министр, передает интернет-газета «Страна.ua». Она добавила, что «в конце концов время все расставит на свои места». Гринчук покинула пост министра энергетики Украины после обвинений в коррупционной схеме, связанной с предпринимателем Миндичем.
Отставка Гринчук связана с коррупционным скандалом в энергетической сфере Украины, который также затронул министра юстиции Германа Галущенко. Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, обнародовав фото с сумками иностранной валюты и фрагменты аудиозаписей, касающихся возможных незаконных схем.
