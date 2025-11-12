Логотип РИА URA.RU
Общество

В Горловке беспилотник атаковал машину с сотрудниками МЧС России

12 ноября 2025 в 20:23
Фото: © URA.RU

В Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали четыре сотрудника МЧС. Как информирует пресс-служба ведомства, работники пожарной службы направлялись на полигон твердых бытовых отходов в Горловке для ликвидации возгорания. Во время следования к месту происшествия сотрудники МЧС заметили в воздухе БПЛА-камикадзе и смогли оперативно покинуть транспортное средство.

