В Горловке беспилотник атаковал машину с сотрудниками МЧС России
12 ноября 2025 в 20:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотного летательного аппарата пострадали четыре сотрудника МЧС. Как информирует пресс-служба ведомства, работники пожарной службы направлялись на полигон твердых бытовых отходов в Горловке для ликвидации возгорания. Во время следования к месту происшествия сотрудники МЧС заметили в воздухе БПЛА-камикадзе и смогли оперативно покинуть транспортное средство.
