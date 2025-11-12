Успели чудом выпрыгнуть: дрон-камикадзе атаковал машину МЧС в Горловке, есть пострадавшие

Дрон-камикадзе атаковал машину МЧС в Горловке (ДНР) (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Горловке (ДНР) четверо сотрудников МЧС пострадали после атаки беспилотника-камикадзе. Изначально пожарные ехали на место возгорания твердых отходов на местном полигоне и в момент, когда спасатели двигались к месту происшествия, их атаковал дрон-камикадзе. Те успели вовремя выскочить из машины. Об этом сообщили в самом ведомстве. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Считанные секунды на спасение

В Горловке четверо сотрудников МЧС России пострадали в результате атаки дрона-камикадзе. Инцидент произошел, когда пожарные направлялись к полигону твердых бытовых отходов для ликвидации возгорания. О происшествии сообщило МЧС России в telegram-канале MAX.

По данным ведомства, огнеборцы заметили в небе БПЛА и успели покинуть автомобиль за секунды до атаки. «Беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС России. Пожарная автоцистерна получила значительные осколочные повреждения: пробита крыша над отсеком для личного состава», — сообщили в МЧС. Всего пострадали четверо спасателей. Они были доставлены в больницу.

Смятая крыша и разбитые окна

Дрон-камикадзе повредил крышу пожарной машины Фото: канал МЧС России в MAX

В МЧС также опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что в результате атаки беспилотника была повреждена крыша пожарной машины.