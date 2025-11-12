Логотип РИА URA.RU
Успели чудом выпрыгнуть: дрон-камикадзе атаковал машину МЧС в Горловке, есть пострадавшие

В Горловке дрон атаковал машину с сотрудниками МЧС России
12 ноября 2025 в 20:49
Дрон-камикадзе атаковал машину МЧС в Горловке (ДНР) (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Горловке (ДНР) четверо сотрудников МЧС пострадали после атаки беспилотника-камикадзе. Изначально пожарные ехали на место возгорания твердых отходов на местном полигоне и в момент, когда спасатели двигались к месту происшествия, их атаковал дрон-камикадзе. Те успели вовремя выскочить из машины. Об этом сообщили в самом ведомстве. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.

Считанные секунды на спасение

В Горловке четверо сотрудников МЧС России пострадали в результате атаки дрона-камикадзе. Инцидент произошел, когда пожарные направлялись к полигону твердых бытовых отходов для ликвидации возгорания. О происшествии сообщило МЧС России в telegram-канале MAX.

По данным ведомства, огнеборцы заметили в небе БПЛА и успели покинуть автомобиль за секунды до атаки. «Беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС России. Пожарная автоцистерна получила значительные осколочные повреждения: пробита крыша над отсеком для личного состава», — сообщили в МЧС. Всего пострадали четверо спасателей. Они были доставлены в больницу.

Смятая крыша и разбитые окна

Дрон-камикадзе повредил крышу пожарной машины

Фото: канал МЧС России в MAX

В МЧС также опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что в результате атаки беспилотника была повреждена крыша пожарной машины.

Также в результате удара были выбиты окна автомобиля. При этом сотрудники министерства успели вовремя выскочить из служебного авто, что позволило им избежать более серьезных последствий.

