Успели чудом выпрыгнуть: дрон-камикадзе атаковал машину МЧС в Горловке, есть пострадавшие
Дрон-камикадзе атаковал машину МЧС в Горловке (ДНР) (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Горловке (ДНР) четверо сотрудников МЧС пострадали после атаки беспилотника-камикадзе. Изначально пожарные ехали на место возгорания твердых отходов на местном полигоне и в момент, когда спасатели двигались к месту происшествия, их атаковал дрон-камикадзе. Те успели вовремя выскочить из машины. Об этом сообщили в самом ведомстве. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Считанные секунды на спасение
В Горловке четверо сотрудников МЧС России пострадали в результате атаки дрона-камикадзе. Инцидент произошел, когда пожарные направлялись к полигону твердых бытовых отходов для ликвидации возгорания. О происшествии сообщило МЧС России в telegram-канале MAX.
По данным ведомства, огнеборцы заметили в небе БПЛА и успели покинуть автомобиль за секунды до атаки. «Беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС России. Пожарная автоцистерна получила значительные осколочные повреждения: пробита крыша над отсеком для личного состава», — сообщили в МЧС. Всего пострадали четверо спасателей. Они были доставлены в больницу.
Смятая крыша и разбитые окна
Дрон-камикадзе повредил крышу пожарной машины
Фото: канал МЧС России в MAX
В МЧС также опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что в результате атаки беспилотника была повреждена крыша пожарной машины.
Также в результате удара были выбиты окна автомобиля. При этом сотрудники министерства успели вовремя выскочить из служебного авто, что позволило им избежать более серьезных последствий.
