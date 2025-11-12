Логотип РИА URA.RU
Появились фото последствий атаки БПЛА на машину МЧС со спасателями в ДНР

12 ноября 2025 в 20:44
Пожарная автоцистерна МЧС получила серьезные повреждения от осколков после атаки беспилотника-камикадзе

Фото: Аккаунт МЧС России в мессенджере MAX

В результате целенаправленной атаки беспилотника-камикадзе на пожарную машину МЧС России в Горловке пострадали четыре сотрудника ведомства. Инцидент произошел при следовании расчета к месту тушения пожара на полигоне твердых отходов.

«Следуя к месту вызова, огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль», — сообщили в аккаунте MAX чрезвычайного ведомства. Беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС, нанеся автоцистерне значительные повреждения. Расчет пожарных направлялся для ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов.

Пожарная автоцистерна получила серьезные осколочные повреждения в результате атаки. Была пробита крыша над отсеком для личного состава, где находились сотрудники МЧС.

Все четверо пострадавших пожарных получили баротравму и были немедленно доставлены в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Атака беспилотника на сотрудников МЧС в Горловке произошла на фоне ряда аналогичных инцидентов. Ранее в Красногорске из-за взрыва БПЛА в жилом доме пострадали пять человек, включая ребенка. Прокуратура Московской области взяла ситуацию под контроль, чтобы обеспечить соблюдение прав пострадавших граждан.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

