Появились фото последствий атаки БПЛА на машину МЧС со спасателями в ДНР

Пожарная автоцистерна МЧС получила серьезные повреждения от осколков после атаки беспилотника-камикадзе Фото: Аккаунт МЧС России в мессенджере MAX

В результате целенаправленной атаки беспилотника-камикадзе на пожарную машину МЧС России в Горловке пострадали четыре сотрудника ведомства. Инцидент произошел при следовании расчета к месту тушения пожара на полигоне твердых отходов.

«Следуя к месту вызова, огнеборцы заметили в небе БПЛА-камикадзе и успели оперативно покинуть автомобиль», — сообщили в аккаунте MAX чрезвычайного ведомства. Беспилотник целенаправленно атаковал технику МЧС, нанеся автоцистерне значительные повреждения. Расчет пожарных направлялся для ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов.

Пожарная автоцистерна получила серьезные осколочные повреждения в результате атаки. Была пробита крыша над отсеком для личного состава, где находились сотрудники МЧС.

Все четверо пострадавших пожарных получили баротравму и были немедленно доставлены в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.