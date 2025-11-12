Штраф за разлитую в реке нефть и пикет депутата-коммуниста: главные события дня в ЯНАО

580 тысяч рублей должна заплатить буровая компания за разлитый в реке дизель Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ноябрьске случилось смертельное ДТП. Прокуратура ЯНАО требует заплатить буровую компанию 580 тысяч рублей за разлитый в реку дизель, а депутат-коммунист выступила против сокращения рабочих мест. Об этих и других событиях 12 ноября, читайте в материале URA.RU.

Водитель легковушки погиб после столкновения с автобусом

В результате столкновения автомобиля Dodge и автобуса ПАЗ оба транспортных средства съехали в кювет, после чего произошло возгорание. В результате ДТП водитель автомобиля Dodge погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Власти заканчивают строительство долгожданной спортивной арены

Строительство «Факел-арены» в Новом Уренгое (ЯНАО) подходит к концу. Специалисты наводят красоту на объекте и выполняют финишные работы.

С буровой компании требуют 580 тысяч за разлитый в реку дизель

В ЯНАО прокуратура требует заплатить буровую компанию 580 тысяч рублей за разлитый в реку дизель. В июле 2025 года в реку Антипаетаяха попало 20 литров дизельного топлива. На основании выявленных фактов транспортная прокуратура направила в Новоуренгойский городской суд ЯНАО исковое заявление с требованием взыскать с буровой компании ущерб, причиненный окружающей среде.

Вахтовик привез грипп на Ямал

За текущую неделю зарегистрирован первый случай заболевания гриппом вахтового работника в городе Новый Уренгой. Диагноз подтвержден лабораторно, по результатам исследования у заболевшего выделен сезонный штамм гриппа А H3N2. Заболевший взрослый не был привит против гриппа.

В ЯНАО депутат-коммунист выступила против сокращения рабочих мест