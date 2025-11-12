«Замужем не значит мертвая!»: лучшие мемы за историю шоу «Давай поженимся»

Как складывалась карьера ведущих шоу «Давай поженимся» Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Владимир Путин отметил благодарностью телеведущих шоу «Давай поженимся» Ларису Гузееву и Розу Сябитову за заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу. Две яркие женщины, каждая по-своему, прошли сложный путь к национальной славе, а их программа породила забавные и популярные эпизоды. Как складывалась карьера ведущих — в материале URA.RU.

Карьера Ларисы Гузеевой

Творческая биография Ларисы Гузеевой — это яркий пример успешной трансформации из драматической актрисы в одну из самых узнаваемых телеведущих страны. Ее карьера, начавшаяся с триумфа в кино, обрела новое дыхание на телевидении, где она стала настоящим народным советчиком в вопросах сердца.

Звездный час в кино

Переломным моментом для выпускницы ЛГИТМиК стала главная роль в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» (1984). Образ Ларисы Огудаловой принес Гузеевой всесоюзную славу. Как признавалась сама актриса, эта работа стала ее «творческим паспортом». Однако последующие проекты, включая работы на киностудии «Ленфильм», не смогли повторить оглушительный успех дебюта. В 1994 году ее вклад в искусство был отмечен званием Заслуженной артистки РФ.

Талант и харизма Гузеевой позволяют оставаться ей на вершине славы, успешно переходя из амплуа в амплуа Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Триумф на телевидении

Новая эра в жизни Гузеевой началась в 2008 году с приходом на шоу «Давай поженимся!». Ее искренняя, порой резкая, но всегда меткая манера общения быстро завоевала любовь зрителей. Уже через год она получила премию «ТЭФИ» как лучшая ведущая. Найдя свой уникальный формат — общение на равных, без менторского тона, — Гузеева стала не просто ведущей, а символом программы.

Ее телевизионная палитра расширилась: она вела шоу «Голос. 60+», запустила подкаст «Письма» и продолжает оставаться востребованной актрисой, что подтвердила комедия «Теща» (2023).

Карьера Розы Сябитовой

Карьера Розы Сябитовой на федеральном телевидении началась в 2007 году. Настоящая известность пришла к ней в 2008 году с запуском шоу «Давай поженимся!», где она закрепилась в амплуа бескомпромиссной свахи. Позже она участвовала в других проектах, таких как «Знакомство с родителями» и «Звезды в Африке». Параллельно Сябитова развивала собственный бренд, запустив YouTube-шоу «Сваха» и «Школу первой свахи».

Биография Сябитовой — это история преодоления Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Испытания на пути к успеху

Оставшись одна с двумя детьми после трагической потери супруга, она бралась за любую работу. В 1995 году Сябитова основала одно из первых в России брачных агентств — «Роза-клуб». Чтобы развивать бизнес, она получила психологическое образование. Стратегическое мышление подтолкнуло ее к активному продвижению в медиа, что в итоге привело к успеху на телевидении.

Уникальность Сябитовой как телеведущей — в ее откровенном и бескомпромиссном амплуа. Она задает прямые, порой провокационные вопросы, что стало ее визитной карточкой. Отношения с коллегами, например, с Ларисой Гузеевой, она выстраивает на профессиональном уважении, избегая тесной дружбы, что, по ее мнению, помогает сохранять объективность в шоу.

«Давай поженимся»

Именно на площадке шоу «Давай поженимся» судьбы Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой пересеклись, создав один из самых узнаваемых и харизматичных тандемов на российском телевидении. Их союз стал стержнем программы: если Гузеева олицетворяла собой эмоциональное начало, основанное на жизненном и актерском опыте, то Сябитова привносила прагматичный аналитический подход и бескомпромиссность профессиональной свахи.

Эта творческая химия, построенная на контрасте интуиции и расчета, породила бесчисленное количество ярких моментов и дискуссий. Несмотря на разницу в амплуа и подходах, их профессиональный тандем, выстроенный доказал свою прочность, став за многие годы неотъемлемой частью успеха программы. Впрочем в историю телевидения передача войдет не только благодаря слаженной работе ведущих, но и своим мемам.

Мемы из передачи «Давай поженимся»

Плохо-плохо не важно

В начале декабря широкий резонанс вызвал фрагмент выпуска программы «Давай поженимся». В передаче принял участие 42-летний Владимир из Алтайского края, работающий на железной дороге.

В ходе программы мужчина поделился, что в детские годы, несмотря на наличие родителей, он оказался в интернате. На момент съемок Владимир проживал с матерью в населенном пункте неподалеку от Барнаула и планировал трудоустроиться в Московской области.

В рамках шоу он пообщался с тремя претендентками и остановил свой выбор на Марии. Однако женщина не пожелала продолжить общение и выйти из комнаты вместе с Владимиром. Реакция участника программы впоследствии стала основой для мемов:

«Мда, плоха. Плохо-плохо. Неважно. Дела у меня очень плохие».

В марте 2018 года на Первом канале был показан выпуск телепередачи «Давай поженимся!», в котором участвовал Владимир из Алтайского края. В конце 2024 года фрагмент из этого выпуска получил широкое распространение в социальных сетях.

Танец Олега Монгола

В мае 2019-го телешоу «Давай поженимся» на Первом канале превратилось в площадку для звезд фрик-блогинга — Иришки, Безумного Паши и Олега Монгола. Сначала трио из «Комнаты жениха» комментировало невесту Наталью. Неожиданно появился первый претендент, Эдуард, заявивший о любви к Иришке и приехавший ради нее из Ангарска.

Во второй серии главным действующим лицом стал Монгол, вышедший в роли жениха. Кульминацией стал его эксцентричный танец под песню Life певицы Zivert, во время которого Гузеева перекрестилась, моментально стал вирусным. Это выступление бросило вызов славе короля флекса, Рикардо Милоса. Хотя Монгол и покинул проект без пары, его фееричный выход подарил интернету новые мемы и волну подписчиков для самого блогера.

Лучшие высказывания Ларисы Гузеевой

«Больше не слушайтесь бабушек. Они, знаете, сами наколбасят по жизни, а потом изображают перед нами, что они таки прям все одуванчики»

«Не надо пытаться одновременно управлять автомобилем и заниматься любовью. И то и другое получится плохо»

«Хороших мужиков разбирают еще щенками»

«Замужем не значит мертвая!»

«А какую Вы хотите жену? Ну, купите надувную!»

«Если наплевать, значит, нужно разводиться. От таких нужно избавляться, как от гнилых зубов. Если ты видишь, что перспективы ноль, разводись без сожалений»

«Даже если в постели застукали — говори, что грелась! Замерзла, как собака!»

«Чем за тебя замуж — лучше жабу в рот!»

«Грудь моя будет торчать, как стрелы»

«Секс после 60 лет существует, но хотите ли вы поговорить об этом?»

«У брака две функции: можно войти, а можно выйти!»

«От жадного мужчины нужно бежать сразу, девочки, чудес не бывает. Такого нельзя перевоспитать. Он будет жаден и на эмоции, и на ласки»

«Дети первично, муж — вторично!»

«Любовница — это туалет, куда ходит мужчина справлять свою нужду»

«Ох, и помотало же тебя по чужим кроватям!»

«У мужчины, как и зубной щетки, должна быть одна хозяйка! Если не так, то это ершик для унитаза»

«Лучшие подружки — пиявки и лягушки»

«Ни два ребенка, ни пятьдесят два еще ни одну семью не скрепили. Ни у нас, ни в Зимбабве»

«Ну, что тут скажешь, одному нравится живопись, другому литература, третьему — сосиски!»

«Отвыкать нужно постепенно — сначала изменять раз в неделю, потом раз в месяц…»

«Я бы после такого брака устроилась в гарнизон и давала бы всем!»

«Никто не любит чужих детей!»

«Мужчина — как песок. Если ты зажимаешь его в кулаке, он начинает высыпаться сквозь пальцы. А ты разожми ладонь — ни одна песчинка никуда не денется».

«Страсть — это когда любит все, что ниже головы»

«Думала, что оргазм, а оказалось — астма»

«Если у вас сломались часы, это не значит, что остановилось время…»

«С определенного возраста женщины хотят любить. Даже не в юности и не в молодости. Те, кому вовремя не дали любить. Тому поколению, которому родители говорили, что сначала институт, а потом замуж…»

«У нас женщина женщине ни разу ни друг ни разу, и ни товарищ. А женщина женщине — враг. Или из-за того, что сами прошли сложный путь. Не знаю, не могу сказать, почему»

«У меня не просто острый язык, у меня лазер. Поэтому кто меня обидит, тот дня не проживет»