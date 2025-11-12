Мирные переговоры России и Украины прекращены до конца года
12 ноября 2025 в 21:04
В интервью британскому изданию The Times заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица объяснил причины отсутствия результатов мирных переговоров в Стамбуле. Он подчеркнул, что диалог был прерван ввиду отсутствия конструктивного обсуждения конкретных мер по урегулированию ситуации.
