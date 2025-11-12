В Свердловской области запустили фейк о новом налоге

Очередной фейк связан с налогом на недвижимость Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Информация об установлении налога на недвижимое имущество в Свердловской области — фейк. С таким заявление к уральцам обратились представители антитеррористической комиссии.

«Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Помните: за распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность», — говорится в telegram-канале «Антитеррор Урал».

Где именно и кто распространяет фейк, не сообщается, но к посту приложен документ. Это якобы постановление свердловского правительства от 12 ноября 2025 года, подписанное губернатором Денисом Паслером.

В фейковом документе говорится об определении ставки установления налога на недвижимое имущество граждан в 2026 году. Якобы налог составит 10% от кадастровой стоимости. «Все документы и объявления проверяйте в официальных аккаунтах государственных органов», — призвали в комиссии.