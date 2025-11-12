Каждый третий россиянин — волонтер: движение «Мы вместе» подвело итоги пятилетки

За пять лет существования премии почти 200 тысяч социальных инициатив были поданы на конкурс, а рекордный 2025 год принес 51 837 заявок из 147 стран мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оргкомитет Международной премии «Мы вместе» подвел итоги пятилетней работы движения, объединившего 9 миллионов волонтеров по всей России. Из статистики следует, что каждый третий россиянин занимался волонтерской деятельностью хоть раз в жизни. Такие данные приводит пресс-служба «Росмолодежи».





«Сегодня уже 32% россиян хотя бы один раз за последний год занимались волонтерской деятельностью. Для нас важно развивать волонтерство внутри России и показывать молодому поколению, что быть добровольцем — это большая ответственность», — заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Помимо него в заседании приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова и руководители федеральных министерств.

За пять лет существования движения количество волонтеров на платформе Добро.рф выросло до 9 миллионов человек. Международная премия «Мы вместе» установила рекорд в 2025 году — было получено 51 837 заявок на участие в волонтерской деятельности из 147 стран мира.

