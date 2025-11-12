В Ялте задержали заместителя главы администрации
12 ноября 2025 в 21:42
Фото: © URA.RU
По информации, предоставленной помощницей главы Крыма Ольгой Курлаевой, правоохранительные органы произвели задержание заместителя главы администрации Ялты. В ходе расследования городская администрация оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам.
