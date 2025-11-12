Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Задержан заместитель мэра Ялты

Заместитель мэра Ялты задержан силовиками в администрации города
12 ноября 2025 в 21:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Оперативные действия проводятся в штатном режиме без нарушения работы администрации

Оперативные действия проводятся в штатном режиме без нарушения работы администрации

Фото: Илья Московец © URA.RU

В администрации Ялты проводятся оперативные мероприятия, в ходе которых задержан заместитель мэра города. Об этом сообщила помощница главы Крыма Ольга Курлаева, отметившая полное взаимодействие городской администрации с правоохранительными органами.

«По моей информации, задержана заместитель мэра города. Силовики работают, им не мешают, а помогают. Горадминистрация активно содействует правоохранителям. Глава города на своем рабочем месте», — написала Курлаева в своем telegram-канале.

По данным источника, оперативные действия проводятся в штатном режиме без нарушений работы администрации. Глава Ялты продолжает работать на своем месте, в городе сохраняется нормальная обстановка без признаков паники.

Продолжение после рекламы

Правоохранительные органы получают полное содействие со стороны городских властей. Помощница главы Крыма призвала доверять только проверенной информации о ситуации.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал