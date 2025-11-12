В пермской школе зафиксировали случаи заболевания гепатитом А

Заболевших детей вакцинировали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одной из пермских школ зарегистрированы случаи заболевания гепатитом А. Заболевание нашли у двух учеников, после чего была инициирована срочная вакцинация учащихся.

«Гепатит А был зафиксирован у двух учеников школы №42 в Перми. Это заболевание поражает клетки печени. Оба заболевших — из одной семьи. Предварительная причина заражения — дети пили грязную некипяченую воду», — сообщает telegram-канал SHOT.