Пермская прокуратура начала проверку после заражения школьников гепатитом А

Прокуратура Свердловского района Перми начала проверку по факту случаев заражения пермских школьников гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Свердловского района взяла на контроль расследование случаев заболевания гепатитом А у двух учащихся общеобразовательной школы. В учебном заведении проведена санитарная обработка помещений. Управлением Роспотребнадзора проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что результаты проверки находятся на контроле. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования в целях обеспечения безопасных условий обучения несовершеннолетних.

