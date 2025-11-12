Пермская прокуратура начала проверку после заражения школьников гепатитом А
Прокуратура взяла на контроль заражение школьников
Прокуратура Свердловского района Перми начала проверку по факту случаев заражения пермских школьников гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Прокуратура Свердловского района взяла на контроль расследование случаев заболевания гепатитом А у двух учащихся общеобразовательной школы. В учебном заведении проведена санитарная обработка помещений. Управлением Роспотребнадзора проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия», — уточнили в прокуратуре.
В ведомстве также отметили, что результаты проверки находятся на контроле. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования в целях обеспечения безопасных условий обучения несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что гепатит А был зафиксирован у двух учеников школы №42 в Перми. Оба заболевших — из одной семьи.
