Пермская прокуратура начала проверку после заражения школьников гепатитом А

12 ноября 2025 в 22:06
Прокуратура взяла на контроль заражение школьников

Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Свердловского района Перми начала проверку по факту случаев заражения пермских школьников гепатитом А. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Свердловского района взяла на контроль расследование случаев заболевания гепатитом А у двух учащихся общеобразовательной школы.  В учебном заведении проведена санитарная обработка помещений. Управлением Роспотребнадзора проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что результаты проверки находятся на контроле. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования в целях обеспечения безопасных условий обучения несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что гепатит А был зафиксирован у двух учеников школы №42 в Перми. Оба заболевших — из одной семьи.

