Опубликованы кадры Путина и Токаева в Большом театре, куда они пошли после переговоров

Путин и Токаев наблюдали спектакль из царской ложи Большого театра Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев посетили концерт в Большом театре, заняв места в исторической царской ложе. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Путин и Токаев — в царской ложе Большого Театра», — передает корреспондент. Визит лидеров двух государств в главный театр страны состоялся в рамках официального визита президента Казахстана в Москву.

Посещение Большого театра стало частью культурной программы государственного визита Токаева в Россию. Царская ложа традиционно используется для приема высоких гостей во время официальных визитов.

На концерте прозвучали народные мелодии в исполнении домбристов из ансамблей «Серпер» и Российской музыкальной академии им. Гнесиных Фото: Роман Наумов © URA.RU

Концерт в Большом театре открылся монументальными номерами: знаменитый кюй «Сарыарка» в исполнении Оркестра народных инструментов имени Курмангазы и торжественная «Достык мерекесі» с участием би-ансамблей, хора и симфонического оркестра «Астана Оперы». Ярким акцентом стала классика: зрители увидели виртуозное Па-де-де из балета «Дон Кихот» в исполнении Бақтияра Адамжана и Модины Фнербаевой и услышали арию из сарсуэлы в исполнении Марии Мудряк.

Особое место заняли патриотические и лирические произведения. Прозвучали всеми любимые песни «Я люблю тебя, жизнь» и «Песня о далекой Родине», а также попурри на тему Великой Отечественной войны. Завершился вечер выступлением народной артистки Розы Рымбаевой с легендарными песнями «Любовь настала» и «Қазақ елі!», в котором приняли участие все артисты. Этот концерт стал яркой демонстрацией силы дружбы и культурных связей между двумя странами.