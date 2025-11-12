МЭР: годовая инфляция в России замедлилась до 7,73%
Инфляция в России продолжает замедлятся
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
За период с 6 по 10 ноября 2025 года годовая инфляция в Российской Федерации снизилась с 7,89% до 7,73%. Это следует из данных, представленных в обзоре Минэкономразвития.
За указанный пятидневный период общий уровень инфляции составил 0,09%. В сфере продовольственных товаров зафиксировано изменение цен на 0,19%, причем цены на продукты питания (без учета овощей и фруктов) увеличились на 0,06%, а на плодоовощную продукцию — на 1,66%.
В сегменте непродовольственных товаров отмечается снижение цен на 0,03%. В секторе наблюдаемых услуг цены выросли на 0,07%. По состоянию на 10 ноября годовая инфляция составила 7,73%.
