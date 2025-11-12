Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам встречи двух лидеров

РФ и Казахстан заключили соглашения в области космических испытаний и атомной энергетики Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия и Казахстан подписали 14 документов по итогам встречи президента России Владимира Путина и его коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москве. Между странами достигнута договоренность о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает РИА Новости.

«Были подписаны декларация о переходе межгосударственных отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. А также комплексная программа экономического сотрудничества между правительством РФ и правительством Республики Казахстан на 2026–2030 годы», — сообщает информагентство.

Кроме того, стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере транзитных перевозок и в области обеспечения транспортной безопасности. Обозначен план мероприятий по развитию автомобильных пунктов пропуска на госгранице.

РФ и Казахстан также договорились о создании межгосударственной комиссии по проведению летных испытаний космических ракетных комплексов «Союз-5» и «Байтерек». Правительства обменялись нотами об учреждении Генконсульства РФ в городе Актау.

Также стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Меморандумы о взаимопонимании по вопросу развития особых и специальных экономических зон, и меморандум о намерениях по созданию в обоих странах российско-казахстанских общеобразовательных организаций.