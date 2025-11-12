В Кургане срочно просят откликнуться людей с двумя группами крови

В Кургане сложилась высокая потребность в двух группах крови Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане срочно просят откликнуться людей, обладающих двумя определенными группами крови — O (I) Rh + и А (II) Rh +. Об этом сообщает Курганская станция переливания крови.

«На данный момент сложилась высокая потребность в донорах O (I) Rh + и А (II) Rh + групп крови. Мы просим всех откликнуться и посетить Курганскую областную станцию переливания крови в ближайшее время для донации», — сообщается в официальной группе станции в соцсети «ВКонтакте».

Сдать кровь для пациентов, нуждающихся в переливании, можно в будни по адресу: город Курган, улица Ленина, 40-А. Время работы: понедельник с 9:30 до 13:00, со вторника по пятницу с 8:30 до 13:00. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС. Телефон для справок: 8(3522) 46-21-17.

На станции также отмечают, что сдать необходимую кровь могут только те доноры, которые делали это раньше. Прием первичных доноров — то есть тех, кто никогда ранее не сдавал кровь, был приостановлен еще в августе и действует до особого распоряжения.