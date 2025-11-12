Логотип РИА URA.RU
В ГАИ сделали экстренное предупреждение для челябинских водителей

На горных дорогах Челябинской области ожидается гололедица и сильные метели
12 ноября 2025 в 22:31
Гололед и пурга усложнят жизнь челябинским водителям

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшую ночь водителям в горной местности Челябинской области стоит быть особенно аккуратными из-за гололеда и метели. Об этом сообщают водителям в пресс-службе Госавтоинспекции по региону. 

«Гидрометцентр предупредил о метелях и гололедице в ночь с 12 на 13 ноября в горных районах региона. Из-за этого езда может стать опасной. Просим  всех, кто садится за руль, отнестись серьезно к ухудшению погодных условий», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Такие условия серьезно повышают риск аварий. В связи с этим инспекторы призывают автомобилистов быть предельно внимательными. Самое главное — не торопиться, соблюдать дистанцию и правила, а также отказаться от рискованных обгонов и резких торможений. В случае непредвиденной ситуации на трассе следует звонить по номеру 112 или обращаться за помощью к ближайшему патрулю ДПС. 

