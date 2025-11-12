Кумир молодежи Кадышева отказывается от концертов: как проблемы со здоровьем сказываются на ее самочувствии

Кадышева сокращает свои выступления из-за проблем со здоровьем Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Народная артистка РФ и солистка коллектива «Золотое кольцо» Надежда Кадышева может уменьшить количество своих выступлений в связи с проблемами со здоровьем. Об этом сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, часть мероприятий, включая выступления на корпоративах, артистка передает своему сыну Григорию.

В новогоднюю ночь 2026 года артистка также не планирует выступать — это связано, предположительно, с состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. Что известно о Надежде Кадышевой и как серьезные проблемы со здоровьем сказываются на ее самочувствии — в материале URA.RU.

«Вижу отражение своей мечты»: о призвании знала еще в детстве

Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в многодетной семье. Ее детство было трудным: из-за работы отца на железной дороге семья часто переезжала. Когда Надежде было десять лет, от сердечного приступа умерла ее мать, после чего отец женился во второй раз. Отношения с мачехой не сложились, и Надежду с младшей сестрой отправили в школу-интернат в Бугульме.

Несмотря на трудности, Кадышева с юных лет мечтала о сцене. После переезда к сестре в Подмосковье и работы на фабрике она несколько раз пыталась поступить в музыкальное училище. В итоге ей это удалось, и в 1983 году она успешно окончила Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, что стало стартом ее профессиональной карьеры.

«Широка река» и широк талант

Карьера Кадышевой началась в 1980 году Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Карьера Кадышевой началась в ансамбле народной песни «Россияночка», созданном при Москонцерте в 1980 году. Она была приглашена в коллектив вместе с Надеждой Крыгиной и Эллой Мамоновой, будучи студенткой МГИКа. Квартет, художественным руководителем которого была Римма Масленникова, быстро добился популярности, гастролируя по стране и за рубежом, и Кадышева участвовала в записи его альбома.

Кадышева покинула ансамбль в 1988 году, чтобы начать сольную карьеру. Впоследствии коллектив покинули и другие участницы. История «Россияночки» получила своеобразное продолжение в 2024 году, когда Надежда Крыгина и Элла Мамонова вновь исполнили одну из знаковых песен ансамбля в телевизионном шоу «Привет, Андрей!».

«А я вовсе не колдунья»: как талант привел к популярности

Эстрадный ансамбль «Золотое кольцо» был основан в 1988 году Александром Костюком, который объединил звучание электронных и народных инструментов. Главной и бессменной солисткой стала Надежда Кадышева. Коллектив быстро добился успеха: первые гастроли прошли за рубежом, а в середине 1990-х годов в России вышел их первый альбом «Виновата ли я». Такие композиции, как «Течет ручей», стали хитами и принесли ансамблю престижные награды, включая «Золотой граммофон».

В 2000-е годы группа продолжила активную творческую деятельность, выпуская новые альбомы и собирая награды на «Песне года». В 2005 году Кадышева и Костюк открыли в Москве Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», где было представлено масштабное фольклорное шоу, с успехом гастролировавшее по миру. После начала СВО на Украине ансамбль проводил выступления для военнослужащих.

«Вот и прошли года, но мы не старые»: новая волна популярности

Самой популярной артисткой среди молодежи стала Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

В 2024 году песня «Плывет веночек», выпущенная почти 20 лет назад, неожиданно вызвала новую волну популярности, особенно среди молодежи. Спрос на концерты Кадышевой резко возрос, что позволило коллективу перейти к стадионному формату и значительно увеличить стоимость выступлений. В апреле 2025 года Надежда Кадышева стала самой высокооплачиваемой артисткой в России. На этом фоне произошел инцидент в Иваново, где на певицу напали после концерта, что заставило ее команду пересмотреть меры безопасности.

Причиной такой популярности эстрадной певицы среди молодежи психологи и социологи назвали социальные сети. Блогеры, чья аудитория — молодые люди в возрасте от 12 до 27 лет, широко применяют музыкальные произведения 1990-х годов. В результате эти композиции регулярно появляются в информационном пространстве, что создает у аудитории впечатление их широкой распространенности и важного места в культуре.

«И как дождик, плачет душа»: здоровье певицы

Здоровье Надежды Кадышевой уже много лет вызывает тревогу. В апреле 2025 года ее невестка, Габриелла Мерман, сообщила, что певица тяжело и давно болеет, живет на лекарствах и ведет жизнь в почти полной изоляции, даже не имея телефона.

Несмотря на свой блистательный сценический образ, Кадышева долгие годы борется с серьезными недугами. Еще в молодости она перенесла тяжелую операцию по удалению опухоли, а в 40 лет столкнулась с глубокой депрессией, которую называет «родовым проклятием». В 2018 году артистке потребовалась срочная операция на сердце из-за тахикардии.

Однако в ноябре представитель концертного коллектива «Золотое кольцо» вопроверг сообщения о том, что у Кадышевой возникли проблемы со здоровьем и она делегирует часть своих выступлений сыну. По словам концертного директора, нет никаких данных об ухудшении состояния здоровья певицы. Артистка находится в хорошем самочувствии и не имеет жалоб на здоровье.

«Иди навстречу»: Кадышеву услышал даже Трамп

Президент США Дональд Трамп 8 июня 2025 года посетил турнир UFC 316, который проходил в Пруденшал-центре в Ньюарке. В ходе мероприятия американский лидер находился в одной из VIP-лож вместе с президентом UFC Дэйной Уайтом. Внимание президента привлек выход молдавского бойца смешанных единоборств Сергея Спивака, который появился на ринге под песню «Широка река» в исполнении Надежды Кадышевой. Таким образом, Трамп смог ознакомиться с творчеством российской эстрадной исполнительницы во время просмотра спортивного соревнования.

«Ах, судьба моя, судьба»: награды и звания артистки

Певица является почетным гражданином Бугульмы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Творческая деятельность Кадышевой отмечена рядом высоких званий и наград. Она является народной артисткой России, заслуженной артисткой РФ, а также народной артисткой Мордовии и Татарстана. В 2000 году певица стала почетным гражданином Бугульмы.

Под ее руководством ансамбль «Золотое кольцо» четырежды получал премию «Овация» и трижды — «Золотой граммофон». Сама Кадышева также стала обладательницей «Золотого граммофона» в 2008 году за совместный проект с Николаем Басковым. В том же году она была удостоена президентской премии «20 лучших женщин России».

«Вот она, любовь, окаянная»: личная жизнь Кадышевой