Какие праздники отмечают 14 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Пятница, 14 ноября, связана с медицинскими и профессиональными праздниками. Также день посвящен фонарям и беззаботности. Православные верующие чтят память святых бессеребренников Космы и Дамиана Асийских, в народе — Кузьминки. В эту дату родились Леопольд Моцарт, Клод Моне, Астрид Линдгрен, Лолита Милявская и Ольга Куриленко. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 14 ноября 2025 года

Всемирный день борьбы с диабетом

Ежегодно 14 ноября во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. Памятная дата учреждена в 1991 году Всемирной организацией здравоохранения и Международной диабетической федерацией, а с 2007 года проводится под эгидой ООН.

День выбран в честь дня рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом в 1922 году открыл инсулин, спасший миллионы жизней. Символ праздника — синий круг, обозначающий жизнь, здоровье и единство народов.

Сахарный диабет — хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или организм не усваивает его. Болезнь вызывает повышение уровня сахара в крови и серьезные осложнения.

Различают I тип (инсулинозависимый, чаще у молодых) и II тип (инсулиннезависимый, связан с лишним весом и малоподвижностью). По данным ВОЗ, диабетом страдают более 580 миллионов человек по всему миру, и их число растет.

Чтобы снизить риск диабета, важно

контролировать вес;

соблюдать сбалансированную диету;

больше двигаться;

отказаться от курения и переедания.

День эндокринолога

Профессиональный праздник врачей, исследующих и лечащих заболевания эндокринной системы отмечается 14 ноября. Эта дата совпадает с Всемирным днем борьбы с диабетом, что символично: именно диабет чаще всего связан с нарушениями гормонального обмена.

Всемирная организация здравоохранения предложила отмечать этот день в 1991 году, чтобы привлечь внимание к росту числа людей с эндокринными заболеваниями. Сегодня таких пациентов уже более 500 миллионов по всему миру.

Эндокринологи диагностируют и лечат нарушения работы желез внутренней секреции, регулирующих жизненно важные функции организма. Большинство специалистов этой области — женщины.

Международный день логопеда

Праздник специалистов, помогающих людям говорить правильно и уверенно отмечается 14 ноября. Профессия логопеда объединяет медицину, педагогику и психологию. Эти специалисты исправляют дефекты речи, заикание, нарушения дикции и помогают детям и взрослым развить навыки общения.

Истоки логопедии уходят в XIX век, когда Александр и Мелвилл Беллы разработали первые методы коррекции речи. В России логопедия стала развиваться в начале XX века и быстро получила признание в системе образования и медицины. Сегодня логопеды работают в детских садах, школах и клиниках, проводя занятия, которые помогают формировать правильную речь и мышление.

День расслабленности и беззаботности

Праздник, который отмечается 14 ноября, призван напомнить людям о важности радости, смеха, не участвовать в бесконечной «гонке», не зацикливаться на мелких проблемах. В этот день можно посвятить время прогулкам, встречам с друзьями, просмотру комедийных фильмов и просто смеяться над жизненными ситуациями.

Главная идея праздника — научиться отпускать негатив, уменьшать тревожность и наполнять день приятными, радостными моментами. Даже если человек перфекционист, стоит хотя бы один день в году позволить себе беззаботность, смех и расслабление.

День общения с духом вечера

Праздник, посвященный мистическому контакту с представителями тонкого плана отмечается 14 ноября. Вечерние сумерки, когда граница между реальностью и воображением становится тонкой, создают атмосферу для размышлений, медитаций и эзотерических практик.

Древние славяне верили в существование духов: домовых, русалок, леших и других, которые могут помогать или препятствовать людям. Домовой, например, оберегал дом и семью, а добрые духи защищали от бед. День общения с духом вечера символизирует возможность наладить контакт с такими сущностями, расслабиться и настроиться на внутренний покой.

Праздник разбитых фонарей

Необычный день, символизирующий ностальгию по детству и уличным играм, которые иногда заканчивались разбитыми фонарями отмечается 14 ноября. Он позволяет вспомнить беззаботное время и окунуться в атмосферу прошлого.

Для многих праздник ассоциируется с культовым сериалом «Улицы разбитых фонарей», рассказывающим о буднях сотрудников милиции в суровые 90-е. Символами эпохи стали именно разбитые фонари, контрастировавшие с архитектурными памятниками и дворцами.

История уличного освещения в России насчитывает столетия: от первых масляных фонарей Леблона в XVIII веке до электрических ламп Яблочкова и Лодыгина в XIX веке. Сегодня фонари современны и безопасны, но праздник напоминает о прошлом и заставляет улыбнуться.

Российский праздник 14 ноября 2025

День социолога

В России 14 ноября отмечают День социолога — профессиональный праздник специалистов, изучающих общественные процессы. Социология как наука появилась в XIX веке благодаря Огюсту Конту, а известные исследователи, такие как М. Вебер, Э. Дюркгейм и К. Маркс, развили ее теоретические основы.

История праздника связана с открытием 14 ноября 1901 года в Париже Русской высшей школы общественных наук, где начал работать один из первых социологических факультетов. В России День социолога отмечают с 1994 года, в том числе в Санкт-Петербургском университете, где зародилась академическая социология.

День дизайнера упаковки

Праздник специалистов, создающих внешний вид товаров отмечают в России1 4 ноября. Упаковка привлекает внимание, формирует впечатление о бренде и создает эмоциональную связь с покупателем.

Дизайнеры подбирают форму, цвет, шрифт и материалы, чтобы товар был узнаваемым и привлекательным. Праздник учрежден в 2019 году и отмечается выставками, семинарами и профессиональными встречами.

Православный праздник 14 ноября 2025 года

День памяти святых бессеребренников Космы и Дамиана Асийских

Православные верующие 14 ноября чтят память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских, а также их матери, святой Феодотии. Братья родились в Асии (Малая Азия) примерно в III–IV веках, рано потеряли отца и были воспитаны матерью в христианской вере.

Косма и Дамиан посвятили жизнь исцелению больных, никогда не беря платы за помощь, что принесло им известность как бессребреникам. По преданию, они творили чудеса: исцеляли людей и животных, спасали от опасности и духовно наставляли окружающих. Их мощи были положены вместе в Феремане (Месопотамия).

Продолжение после рекламы

Народный праздник 14 ноября 2025 года

Кузьминки

На Руси святых Кузьму и Демьяна почитали как покровителей семейного очага, ремесел (в основном кузнецов) и детей. Их считали устроителями семейной жизни и помощниками в обучении и просвещении. В народе они также воспринимались как «рукомесленники» — мастера, которые работали без корысти и делали добро.

На Кузьминки устраивались праздники, связанные с окончанием сельскохозяйственных работ. Вечером накрывали праздничный стол с кашей из нового урожая и куриными блюдами, особенно популярной была куриная лапша.

Молодые девушки собирались в отдельной избе, готовили пиво и приглашали холостых парней. Часто после застолья молодежь «шкодничала», то есть разрешалось мелкое веселье вроде кражи кур и продуктов, воспринимаемое как забавная шалость.

Было принято прикармливать домашних духов — дворовых и овинных. Если дворовой «лихой», его пытались отпугнуть обрядом с помелом или дегтярной метлой. Куры и куриные яйца считались целебными и символизировали здоровье и удачу.

Народные приметы 14 ноября

Теплый день 14 ноября предвещает мягкую зиму.

Выпавший снег — к весеннему половодью.

Если деревья еще не сбросили листву, зима будет суровой, а урожай скудным.

Грязь на дорогах означает, что морозов до декабря не будет.

Куры, не прячущиеся от дождя, предсказывают затяжное ненастье.

Чего нельзя делать 14 ноября

Выбрасывать куриные кости, яичную скорлупу — к болезням.

— к болезням. Совершать крупные покупки — к финансовым трудностям.

— к финансовым трудностям. Смотреть беднякам в глаза — чтобы не навлечь сглаз.

— чтобы не навлечь сглаз. Оставлять окна и двери открытыми ночью — к потере красоты у молодых девушек.

