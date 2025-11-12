Какие праздники отмечают 14 ноября 2025: что можно и нельзя делать
Что можно отметить 14 ноября 2025
Пятница, 14 ноября, связана с медицинскими и профессиональными праздниками. Также день посвящен фонарям и беззаботности. Православные верующие чтят память святых бессеребренников Космы и Дамиана Асийских, в народе — Кузьминки. В эту дату родились Леопольд Моцарт, Клод Моне, Астрид Линдгрен, Лолита Милявская и Ольга Куриленко. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 14 ноября 2025 года
Всемирный день борьбы с диабетом
Ежегодно 14 ноября во всем мире отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. Памятная дата учреждена в 1991 году Всемирной организацией здравоохранения и Международной диабетической федерацией, а с 2007 года проводится под эгидой ООН.
День выбран в честь дня рождения Фредерика Бантинга, который вместе с Чарльзом Бестом в 1922 году открыл инсулин, спасший миллионы жизней. Символ праздника — синий круг, обозначающий жизнь, здоровье и единство народов.
Сахарный диабет — хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или организм не усваивает его. Болезнь вызывает повышение уровня сахара в крови и серьезные осложнения.
Цель дня — повысить осведомленность о диабете и напомнить о важности его профилактики
Различают I тип (инсулинозависимый, чаще у молодых) и II тип (инсулиннезависимый, связан с лишним весом и малоподвижностью). По данным ВОЗ, диабетом страдают более 580 миллионов человек по всему миру, и их число растет.
Чтобы снизить риск диабета, важно
- контролировать вес;
- соблюдать сбалансированную диету;
- больше двигаться;
- отказаться от курения и переедания.
День эндокринолога
Профессиональный праздник врачей, исследующих и лечащих заболевания эндокринной системы отмечается 14 ноября. Эта дата совпадает с Всемирным днем борьбы с диабетом, что символично: именно диабет чаще всего связан с нарушениями гормонального обмена.
Всемирная организация здравоохранения предложила отмечать этот день в 1991 году, чтобы привлечь внимание к росту числа людей с эндокринными заболеваниями. Сегодня таких пациентов уже более 500 миллионов по всему миру.
Эндокринологи диагностируют и лечат нарушения работы желез внутренней секреции, регулирующих жизненно важные функции организма. Большинство специалистов этой области — женщины.
Международный день логопеда
Праздник специалистов, помогающих людям говорить правильно и уверенно отмечается 14 ноября. Профессия логопеда объединяет медицину, педагогику и психологию. Эти специалисты исправляют дефекты речи, заикание, нарушения дикции и помогают детям и взрослым развить навыки общения.
В этот день проходят конференции, мастер-классы и встречи специалистов
Истоки логопедии уходят в XIX век, когда Александр и Мелвилл Беллы разработали первые методы коррекции речи. В России логопедия стала развиваться в начале XX века и быстро получила признание в системе образования и медицины. Сегодня логопеды работают в детских садах, школах и клиниках, проводя занятия, которые помогают формировать правильную речь и мышление.
День расслабленности и беззаботности
Праздник, который отмечается 14 ноября, призван напомнить людям о важности радости, смеха, не участвовать в бесконечной «гонке», не зацикливаться на мелких проблемах. В этот день можно посвятить время прогулкам, встречам с друзьями, просмотру комедийных фильмов и просто смеяться над жизненными ситуациями.
В этот день рекомендуют заняться йогой, медитацией, пилатесом, посетить СПА или массаж, чтобы снять физическое и эмоциональное напряжение
Главная идея праздника — научиться отпускать негатив, уменьшать тревожность и наполнять день приятными, радостными моментами. Даже если человек перфекционист, стоит хотя бы один день в году позволить себе беззаботность, смех и расслабление.
День общения с духом вечера
Праздник, посвященный мистическому контакту с представителями тонкого плана отмечается 14 ноября. Вечерние сумерки, когда граница между реальностью и воображением становится тонкой, создают атмосферу для размышлений, медитаций и эзотерических практик.
Древние славяне верили в существование духов: домовых, русалок, леших и других, которые могут помогать или препятствовать людям. Домовой, например, оберегал дом и семью, а добрые духи защищали от бед. День общения с духом вечера символизирует возможность наладить контакт с такими сущностями, расслабиться и настроиться на внутренний покой.
Праздник разбитых фонарей
Необычный день, символизирующий ностальгию по детству и уличным играм, которые иногда заканчивались разбитыми фонарями отмечается 14 ноября. Он позволяет вспомнить беззаботное время и окунуться в атмосферу прошлого.
Для многих праздник ассоциируется с культовым сериалом «Улицы разбитых фонарей», рассказывающим о буднях сотрудников милиции в суровые 90-е. Символами эпохи стали именно разбитые фонари, контрастировавшие с архитектурными памятниками и дворцами.
Праздник остается неофициальным, но любим многими как повод улыбнуться
История уличного освещения в России насчитывает столетия: от первых масляных фонарей Леблона в XVIII веке до электрических ламп Яблочкова и Лодыгина в XIX веке. Сегодня фонари современны и безопасны, но праздник напоминает о прошлом и заставляет улыбнуться.
Российский праздник 14 ноября 2025
День социолога
В России 14 ноября отмечают День социолога — профессиональный праздник специалистов, изучающих общественные процессы. Социология как наука появилась в XIX веке благодаря Огюсту Конту, а известные исследователи, такие как М. Вебер, Э. Дюркгейм и К. Маркс, развили ее теоретические основы.
Праздник подчеркивает значение социологии в политике, бизнесе, рекламе и управлении
История праздника связана с открытием 14 ноября 1901 года в Париже Русской высшей школы общественных наук, где начал работать один из первых социологических факультетов. В России День социолога отмечают с 1994 года, в том числе в Санкт-Петербургском университете, где зародилась академическая социология.
День дизайнера упаковки
Праздник специалистов, создающих внешний вид товаров отмечают в России1 4 ноября. Упаковка привлекает внимание, формирует впечатление о бренде и создает эмоциональную связь с покупателем.
Дизайнеры подбирают форму, цвет, шрифт и материалы, чтобы товар был узнаваемым и привлекательным. Праздник учрежден в 2019 году и отмечается выставками, семинарами и профессиональными встречами.
Православный праздник 14 ноября 2025 года
Святых почитают как покровителей детей, помощников в обучении и развитии, а также как защитников брака и семьи
День памяти святых бессеребренников Космы и Дамиана Асийских
Православные верующие 14 ноября чтят память святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских, а также их матери, святой Феодотии. Братья родились в Асии (Малая Азия) примерно в III–IV веках, рано потеряли отца и были воспитаны матерью в христианской вере.
Косма и Дамиан посвятили жизнь исцелению больных, никогда не беря платы за помощь, что принесло им известность как бессребреникам. По преданию, они творили чудеса: исцеляли людей и животных, спасали от опасности и духовно наставляли окружающих. Их мощи были положены вместе в Феремане (Месопотамия).
Народный праздник 14 ноября 2025 года
Кузьминки
На Руси святых Кузьму и Демьяна почитали как покровителей семейного очага, ремесел (в основном кузнецов) и детей. Их считали устроителями семейной жизни и помощниками в обучении и просвещении. В народе они также воспринимались как «рукомесленники» — мастера, которые работали без корысти и делали добро.
На Кузьминки устраивались праздники, связанные с окончанием сельскохозяйственных работ. Вечером накрывали праздничный стол с кашей из нового урожая и куриными блюдами, особенно популярной была куриная лапша.
Девушки, готовившие праздник, надеялись, что приготовленные блюда принесут семейное счастье
Молодые девушки собирались в отдельной избе, готовили пиво и приглашали холостых парней. Часто после застолья молодежь «шкодничала», то есть разрешалось мелкое веселье вроде кражи кур и продуктов, воспринимаемое как забавная шалость.
Было принято прикармливать домашних духов — дворовых и овинных. Если дворовой «лихой», его пытались отпугнуть обрядом с помелом или дегтярной метлой. Куры и куриные яйца считались целебными и символизировали здоровье и удачу.
Народные приметы 14 ноября
- Теплый день 14 ноября предвещает мягкую зиму.
- Выпавший снег — к весеннему половодью.
- Если деревья еще не сбросили листву, зима будет суровой, а урожай скудным.
- Грязь на дорогах означает, что морозов до декабря не будет.
- Куры, не прячущиеся от дождя, предсказывают затяжное ненастье.
Петух, стоящий на одной ноге, — к морозу
Чего нельзя делать 14 ноября
- Выбрасывать куриные кости, яичную скорлупу — к болезням.
- Совершать крупные покупки — к финансовым трудностям.
- Смотреть беднякам в глаза — чтобы не навлечь сглаз.
- Оставлять окна и двери открытыми ночью — к потере красоты у молодых девушек.
Нельзя решать семейные конфликты или назначать свидания, свадьбы, помолвки — к ссорам и разочарованиям
Знаменитости, родившееся 14 ноября
- Леопольд Моцарт (1719–1787) — австрийский скрипач, педагог и композитор, отец Вольфганга Амадея.
- Михаил Лазарев (1788–1851) — русский адмирал, совершивший три кругосветных плавания, один из первооткрывателей Антарктиды.
- Клод Моне (1840–1926) — французский живописец, основоположник импрессионизма.
- Астрид Линдгрен (1907–2002) — шведская детская писательница, в том числе трилогии о Карлсоне.
- Алексей Хвостенко (1940–2004) — советский и российский поэт-авангардист, автор песен, драматург и художник.
- Дмитрий Дибров (род. 1956) — российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер, режиссер.
- Лолита Милявская (род. 1963) — советская, украинская и российская певица, актриса, телеведущая.
- Ольга Куриленко (род. 1979) — французская актриса и модель украинского происхождения.
