В Свердловской области школьница отдала мошенникам почти полмиллиона рублей

15-летняя школьница из Первоуральска (Свердловская область) отдала мошенникам больше 488 тысяч рублей после звонка фейковой медсестры. О подробностях дела рассказали в городском ОМВД.

«Вечером 3 ноября на телефон девочки через мессенджер позвонила неизвестная женщина, представившаяся медицинской сестрой колледжа, где она обучается в Екатеринбурге. Под предлогом актуализации персональных данных собеседница попросила назвать последние четыре цифры номера входящего звонка, что школьница и сделала», — сообщили в ведомстве.

Затем школьнице позвонила другая женщина, которая представилась сотрудницей портала «Госуслуги», и сообщила, что к личному кабинету девочки получили доступ мошенники. Чтобы «не стать соучастницей преступления», девочка по инструкции злоумышленников внесла наличные на банковскую карту и перевела деньги по QR-кодам.

После того как девочка рассказала о случившемся матери, та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».